“La Sicilia è destinata al fallimento Vige la raccomandazione anche per pulire i cessi”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistonoin Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono partito nel 2005 dalla provincia di Messina perché non riuscivo a trovare un lavoro dignitoso e pagato. Ho provato di tutto ma era sempre la solita storia: lavorare come un cane e pagato quando il padrone voleva. Ho tenuto duro sperando e fidandomi degli amici, ma alla fine ho capito che non avrei mai potuto tenermi la mia dignità, farmi una vita e una famiglia. La mia terra è bella ma ho capito chesolo lo sfruttamento e lavaleperi cessi. A distanza di 14 anni da quel giorno, da quando avevo davvero in mano la mia valigia di cartone, rifarei la stessa ...

