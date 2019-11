La prima violenza sulle donne è quella islamica

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Corrado Ocone Url redirect: https://www.nicolaporro.it/la--e-/Lacommessa dall'islam

NicolaPorro : Nella giornata mondiale contro la #violenzasulledonne 'la coltre di bigottismo che pervade questo nuovo femminismo… - ItalyMFA : Min @luigidimaio: 'La violenza contro le donne è un crimine odioso e inaccettabile. L'Italia è in prima linea, attr… - davidefaraone : Non è un paese per #donne quello dove ogni 15 minuti c’è un episodio di #violenza, ogni 48 ore un #Femminicidio. Io… -