La lunga piena del Po,allerta in Emilia

Il Po continua a crescere nei livelli e a Cremona l'è passata da arancione a rosso. Il fiume ha toccato i 3,5 metri sotto il ponte in ferro che porta in provincia di Piacenza. Lain arrivo dal Piemonte dovrebbe portare il livello del Po intorno ai 4,3 metri. Chiuse tutte le strade vicine al fiume nell'area golenale. Evacuazioni in diverse località della provincia di Reggio, dove lapotrebbe superare i 7 metri.(Di martedì 26 novembre 2019)