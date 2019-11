La Genova che resiste alla destra identitaria e sovranista

Emergenza maltempo a Genova e Savona <br>Allerta meteo rossa anche in Piemonte : Il maltempo imperversa nel nord-ovest dell'Italia con la Liguria e il Piemonte che sono le regioni più colpite dalla perturbazione. Allerta meteo rossa in un terzo del Piemonte, a sud e a nord della regione, a causa dell'allarme per l'esondazione di fiumi e corsi d'acqua, allagamenti e frane tra le valli Tanaro, Belbo e Bormida, nell’astigiano, nell’alessandrino, nel cuneese, nelle province di Biella, Vercelli e Torino, ma ...

Maltempo Genova : interventi per frane e alberi caduti per raffiche di vento e pioggia : Il Maltempo e il forte vento delle scorse ore sulla Liguria hanno provocato frane, alberi caduti e diversi interventi di ripristino. Nel levante genovese, sulle alture di Zoagli, sono stati già rimossi i detriti, massi e rocce, che all’alba avevano invaso la strada di collegamento per Cerisola e Semorile. Una frana causata dalle piogge di ieri che ha bloccato la circolazione stradale ma senza coinvolgere persone o abitazioni. I tecnici e i ...

A Book Pride Genova tre incontri emozionanti. Perché per abbattere i muri c’è bisogno di storie : di Carla Peirolero* La collaborazione con la terza edizione di Book Pride a Genova ci ha offerto l’opportunità di vivere tre incontri intensi ed emozionanti: la presentazione dell’antologia Future (effequ) e di Io sono confine (Elèuthera) di Shahram Khosravi, e il dibattito su il Suq dei desideri, con Marco Aime. Occasioni per una riflessione a più voci sull’oggi, ma soprattutto sul futuro che desideriamo. Esperance, Marie, Djarah e le altre: il ...

Genova - 8 anni fa l’alluvione : “Lavoriamo perché non si ripeta” : “Era il 4 novembre del 2011, quando Genova venne travolta dall’alluvione durante la quale persero la vita 6 persone, tra cui 2 bambine. Oggi, a distanza di 8 anni esatti, la Liguria si sveglia affrontando l’ennesima emergenza meteo. Stamattina sarò a Sestri Levante e a Borghetto Vara, vicino ai sindaci e agli abitanti dei comuni più colpiti da quest’ondata di maltempo. Stringersi a loro e lavorare al massimo per la ...

Ponte Genova : prime pile del nuovo viadotto anche nel cantiere di levante : anche nel cantiere lato levante iniziano ad alzarsi le pile del nuovo Ponte di Genova, dalla 10 alla 18: sosterranno le campate da questo lato del nuovo viadotto. Lo rende noto la struttura commissariale per la realizzazione della nuova infrastruttura che sostituirà il Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018. “Continua senza sosta il lavoro nel cantiere del nuovo Ponte di Genova – ha commentato su Facebook il governatore ligure, ...

Scienza e design : un incontro al Festival di Genova per scoprire le affinità intrinseche : Uno dei modi che la Scienza utilizza per comprendere sistemi complicati è quello di ridurne la complessità, identificandone gli elementi costitutivi e studiandoli poi come unità distinte. L’approccio riduzionista è trasversale nella biologia così come nella bionica e nel design. Questo l’incipit da cui parte la conferenza “Tra Scienza e design: punti d’incontro, elementi e contaminazioni” organizzata dall’Istituto FIRC di Oncologia ...

Inaugurata anche a Genova la "Lavanderia di Papa Francesco" : Nei locali destinati a questo servizio ci saranno detersivi, ammorbidenti e detergenti per la persona, oltre a lavatrici, asciugatrici e ferri da stiro

Ha navigato da Venezia a Genova con il suo cane : "Anche se sono paraplegico - al mare non rinuncio" : Ha percorso 1.648 miglia lungo le coste italiane. Da Venezia a Genova. Insieme a lui, ad accompagnarlo, il suo cane “Muttley”. Un’impresa ardua, soprattutto perché Marco Rossato è paraplegico dall’età di 27 anni. Portando a termine la sua regata, è stato il primo velista disabile a circumnavigare l’Italia. La sua storia la racconta il Corriere. La mobilità ...

Genova - 3 risse in poche ore. I residenti : "Situazione quotidiana" : Federico Garau Gli abitanti della zona di piazza Settembrini da anni denunciano la situazione di degrado in cui sono costretti a vivere. La giunta di centrodestra del Municipio centro ovest ha determinato la chiusura con cancellate della piazza durante le ore notturne, un lavoro ancora in fase di realizzazione, ma l'opposizione insorge: "Resa delle istituzioni" Non c'è pace per gli abitanti di Sampierdarena a Genova, a causa ...

Maltempo - bombe d’acqua su Genova e basso Piemonte : 483mm di pioggia a Fabbriche [DATI - FOTO e VIDEO] : L’ondata di Maltempo ampiamente annunciata nei giorni scorsi è arrivata la scorsa notte al Nord/Ovest e ha provocato autentiche bombe d’acqua sulla Liguria centrale, tra Genova e la sua riviera di Ponente, dove sono caduti quantitativi pluviometrici davvero impressionanti, con ben 483mm di pioggia a Fabbriche, 397mm al Porto di Arenzano, 382mm a Prà – Branega, 307mm a Prà, 304mm a Mignanego – Vetrerie, 301mm ad Arenzano, ...

Liguria : piogge alluvionali ad ovest di Genova - fino a 460 mm a Mele e Fabbriche : La perturbazione atlantica giunta nella notte si sta accanendo con particolare violenza sulla Liguria centrale, come purtroppo da previsione. La presenza di una convergenza di venti molto marcata a...

Forti raffiche di vento in Liguria : picchi di 139 km/h - alberi e pali caduti a Genova : Forti raffiche di vento stanno spazzando dalla notte la Liguria: si registrano alberi caduti e pali della luce abbattuti nel ponente di Genova. I vigili del fuoco hanno eseguito tra la notte e le prime ore del mattino numerosi interventi, in particolare nei quartieri di Voltri, Pegli e Sestri Ponente. Secondo i dati diffusi dal centro meteo Arpal, sul Monte Pennello le raffiche hanno raggiunto i 139 km/h. Il Comune di Genova ha disposto per oggi ...

A che punto siamo col nuovo ponte di Genova : Il primo pezzo orizzontale è stato posato tre giorni fa, e la struttura dovrebbe essere completata entro aprile 2020: intanto si lavora 24 ore al giorno

Genova - svelato il progetto di Boeri al posto del Ponte Morandi. L’architetto : “Un parco che sia luogo di attrazione per tutto il mondo” : È stato presentato oggi a Genova il progetto vincitore della gara per la rigenerazione urbana e il “parco del Ponte” che sorgerà sul terreno dove è crollato il Ponte Morandi. A presentare i primi rendering Stefano Boeri, architetto e capofila del team che curerà la realizzazione del “Quadrante Val Polcevera”. Non solo un parco urbano ma anche un luogo di produzione di energia pulita per rendere sostenibile il quartiere che ha vissuto da vicino ...