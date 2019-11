La fradicia geografia del disastro senza fine

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Enrico Lagattolla Basta mettere a confronto queste poche parole. «Stato di allerta dei vigili del fuoco di Castellammare di Stabia, dove la pioggia incessante ha provocato lo straripamento del fiume Sarno e l'allagamento della via Ripuaria». E poi: «Le acque del fiume Sarno hanno invaso la carreggiata in via Ripuaria, al contra Pompei e Castellammare di Stabia». L'eterno ritorno della cronaca è in questi due lanci di agenzia. La prima la batte l'Ansa alle 22.23 di un martedì di ventuno anni fa. Castellamare di Stabia, 5 maggio 1998. Il secondo lancio è di ieri, 24 novembre 2019. Stesso posto, stesso allarme. E stessa Italia. Piove e il nostro Paese fa i conti con la fragilità di un territorio in dissesto idrogeologico generalizzato. Lo fa ripescando dalla memoria i soliti nomi, che sono i luoghi delle tragedie già piante, dei soldi pubblici già spesi (male, con tutta ...