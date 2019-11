La croce del centrosinistra sulle spalle di Bonaccini

crocetta rinviato a giudizio : l’ex governatore della Sicilia accusato di corruzione : Rosario Crocetta, ex governatore della regione Sicilia, è stato rinviato a giudizio dal gup di Palermo con l’accusa di corruzione. Si tratta di un procedimento che nasce dall’inchiesta sull’armatore trapanese Morace. Il 68enne esponente del Partito Democratico, è stato presidente della Sicilia dal 10 novembre 2012 al 18 novembre 2017. Vitalizi, Sicilia e Trentino non hanno rispettato l'accordo ...

LIVE Italia-Inghilterra curling - Europei 2019 in DIRETTA : crocevia fondamentale sulla via delle semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Germania – Il programma di oggi (19 novembre) dell’Europeo di Helsingborg – Il programma di Italia-Inghilterra – Il programma di Italia-Danimarca – La conaca di Italia-Norvegia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg. Gli azzurri tornano ...

Scicli - convenzione per gestione ex Convento della croce : Dopo anni di attesa, la convenzione tra il Comune e il Parco per la gestione del Convento della Croce di Scicli

Maltempo Sicilia - crolla la croce dal campanile a Isnello : “Grazie ai Vigili del Fuoco” : “Un sincero grazie ai Vigili del fuoco per l’intervento immediato e per la loro professionalità. Sono uomini dello Stato che vanno valorizzati per i pericoli che affrontano ogni giorno. In questo caso con forte vento hanno portato a termine in alta quota un lavoro davvero impegnativo e delicatissimo”. A dirlo è il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, dopo il crollo stamani, per il forte vento, della croce e di parte della ...

Maltempo - crolla la croce della chiesa Madre a Isnello : crolla la croce ed il basamento della chiesa Madre in piazza Mazzini a Isnello per il forte vento che oggi si sta abbattendo in tutta la Sicilia.

La croce Rossa e la Principessa Charlène di Monaco inaugurano una nuova scuola a Isola del Gran Sasso d’Italia : La Croce Rossa ha inaugurato oggi con la Principessa Charlène di Monaco una nuova scuola a Isola del Gran Sasso d’Italia In questo giorno veramente speciale per noi, ringraziamo tutti i benefattori presenti e non presenti. Grazie a tutti voi per l’amore che ci avete donato, per la vostra solidarietà, pur essendo piccoli riusciamo a capire l’amore. Sono le emozionanti parole dei bambini che potranno tornare a scuola grazie alla Croce Rossa a ...

È morta Maria Pia Fanfani. Vedova dello storico leader Dc - fu presidente della croce Rossa : È morta Maria Pia Fanfani. Il 29 novembre aveva compiuto 97 anni. La Vedova di Amintore Fanfani - storico leader della Democrazia Cristiana, più volte presidente del Consiglio e presidente del Senato - è deceduta a Roma. Nata a Pavia nel 1922, fu partigiana, scrittrice e fotografa. Dedicò gran parte della sua vita all’impegno umanitario. Per 11 anni - dal 1983 al 1994 - è stata presidente del ...

FINANZA/ Generali - Cattolica - Unipol : quei big delle polizze al crocevia bancario : Il caso Mediobanca-Generali, la crisi al vertice di Cattolica, le mosse di Unipol dietro Bper: il nuovo risiko bancassicurativo

Ti ricordi… La bellezza maledetta di David Ginola - ricordo proibito per esteti del pallone. La sua croce : quel cross sbagliato 26 anni fa : Bello. maledettamente bello David Ginola: fuori dal campo (più di qualcuna, specie in Inghilterra lo ricorderà) e dentro il campo. Una bellezza che diventa quasi ossessione, ossessione maledetta per David: pretende di cercarla ovunque in barba a quel po’ di concretezza che oggi forse non l’avrebbe reso materiale di nicchia, piacevole e proibito ricordo di gioventù di belle signore, piacevole ricordo di piedi fatati e dribbling ...

Ha un infarto in strada. Un dipendente della croce Rossa passa di lì per caso e lo salva : È andato in arresto cardiaco davanti alla moglie e alla figlia mentre si trovava in strada. Ma a salvare l’uomo c’era quello che poi è diventato il suo angelo custode, un dipendente della Croce Rossa, che passava di lì per caso. Il fatto è accaduto a Viareggio e lo riporta il quotidiano La Nazione. Davide, un cinquantenne viareggino, ieri, 29 ottobre, stava camminando tranquillo sul marciapiede ...

Viareggio - ha un infarto in strada : salvo grazie a un passante dipendente della croce Rossa : Davide, un cinquantenne di Viareggio, si è sentito male mentre era in giro con la moglie e la figlia. L’uomo è andato in arresto cardiaco in strada. Sirio Carmazzi, dipendente della Croce Rossa che si trovava lì per caso, è intervenuto con massaggio cardiaco e defibrillatore salvandolo: “La soddisfazione più grande per me è quella di poter sentire che l’intervento è andato a buon fine”.Continua a leggere

"Zona 30" - limiti di velocità su viale della croce Rossa per eliminare barriere architettoniche : L'Aquila - Realizzazione di una rampa e spostamento di alcuni segnali, allo scopo di eliminare le barriere architettoniche. Questi gli interventi che saranno condotti lungo viale della Croce Rossa, dove, dalla fine della scorsa settimana, sono in corso i lavori per l’allestimento della segnaletica con i limiti di velocità a 30 chilometri orari all’altezza dei due distributori di carburante e di nuovi attraversamenti pedonali. Lo rende ...

Vaticano - arriva il rosario tecnologico che si aziona con il segno della croce : Un rosario "tecnologico", dispositivo digitale "intelligente" che si aziona facendo il segno della croce e che servira' per imparare a pregare. Nel cuore del Mese Missionario Straordinario, istituito da Papa Francesco, la Rete Mondiale di Preghiera del Papa ha appena lanciato Click To Pray eRosary, un rosario che ha un chiaro obiettivo: pregare per la pace nel mondo. L'iniziativa e' stata presentata oggi in Vaticano. Click To Pray eRosary, ...

Ecco il tecno-rosario per pregare - si aziona con il segno della croce : "Click To Pray eRosary" si propone avvicinare alla religione i giovani delle periferie del mondo. Il sacro gadget è realizzato con dieci grani in ematite e agata nera. Si può scegliere tra rosario standard, contemplativo o a tema. Al prezzo di 99 euro