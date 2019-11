La crisi del Napoli

Pistocchi sulla crisi del Napoli : “È la società la principale responsabile” : Pistocchi entra a gamba tesa su Twitter sulla questione Napoli, tirando in ballo la continua ricerca di colpevoli e responsabili che sembra interessare più del trovare soluzioni alla crisi di risultati A Napoli la mediocre classifica degli azzurri scatena la stampa alla ricerca del/dei colpevoli. Per me vale sempre una regola: è la società che detta la linea operativa e fa le scelte. Meriti e demeriti, prima di qualsiasi altro, sono ...

Brescia in crisi - Grosso parla così del caso Balotelli : “Cedere così nel secondo tempo non è una cosa positiva, dopo aver fatto anche un buon primo tempo”. Sono le dichiarazioni di Fabio Grosso, allenatore del Brescia, commenta ai microfoni di Sky la sconfitta contro la Roma. “Sul primo gol commesso una ingenuità clamorosa, da lì è successo quello che non doveva succedere. Dobbiamo essere bravi a restare in partita, perchè sono convinto che con il tempo avremo le occasioni per ...

SCENARI/ Trump - Brexit e Netanyahu : i fronti "interni" della democrazia in crisi : Cessata la sfida contro l'Unione Sovietica, l'Occidente sembra essere entrato in una profonda crisi interna, a partire dagli Stati Uniti

Sky sulla crisi del Napoli : «La squadra ha bisogno di un po’ di leggerezza per giocare con entusiasmo» : Impossibile evitare di commentare la situazione ambientale che il Napoli sta vivendo a Sky nel post partita della gara. È chiaro infatti che quello che è sceso in campo a San Siro, come a Genoa non è il vero Napoli, ma una squadra che soffre probabilmente di eccessive pressioni e non riesce a giocare con scioltezza. Per Ambrosini il fatto che ci siano ancora le sanzioni nell’aria fa presumete che non ci sia stato dialogo tra i ...

Graziano Delrio e la crisi del M5s : "Ecco cosa cambia con Alessandro Di Battista leader". Timori al Nazareno : Se Alessandro Di Battista diventasse il nuovo capo politico del Movimento 5 stelle il dialogo sarebbe "più difficile". Graziano Delrio, in una intervista a La Repubblica, analizza le conseguenze sul Pd e sul governo di un cambio alla guida dei grillini: "Il Movimento deciderà i suoi vertici da solo"

Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi? Un post di galeotto della showgirl accende il gossip : La lontananza può provocare effetti negativi in amore. Sembra che stia succedendo anche a una coppia che da sempre è sembrata molto affiatata. Wanda Nara e Mauro Icardi, secondo diversi giornali argentini, sono in crisi. Lei è sempre più impegnata con il suo lavoro, lui è spesso lontano da casa, gioca nel Paris Saint Germain a Parigi. Wanda Nara si è stabilita a Milano dove lavora. Ha avuto grosse opportunità in Mediaset e sembra che ...

Alfredo Bazoli del Pd : "È andata male". La soffiata dopo il vertice : verso la crisi di governo : Sulla riforma della giustizia, e precisamente sullo stop alla prescrizione dopo il 1° grado di giudizio, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, la maggioranza 5stelle-Pd non ha trovato un accordo. Lo fa intende, attraverso un'intervista a Il Fatto Quotidiano, Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in Com

Mes - Giuseppe Conte pensa a un rinvio per evitare incidenti in Parlamento. Retroscena : sull'orlo della crisi : Potrebbe essere rinviata la firma sul Fondo Salva Stati. Luigi Di Maio ha infatti deciso di sfilarsi in rotta con il premier Giuseppe Conte. Del resto tocca a lui, in qualità di ministro degli Esteri, siglare il documento e la decisione per quanto lo riguarda è già presa: "rinvio, occorre un supplem

Paolo Ruffini con Diana Del Bufalo siamo in crisi : Paolo Ruffini è in tournèe con lo spettacolo “Up and Down,” e durante un’intervista rilasciata al settimanale “Novella 2000” ha dichiarato di attraversare un momento no con la fidanzata Diana Del Bufalo:“Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un ...

Il sistema delle quote. L'ipocrisia di Macron per chiudere ai migranti economici : Sarà che il Paese è in uno stato di continua febbrile agitazione – il ritorno violento dei Gilet gialli per l’atto 53, l’anniversario della discesa in piazza, e l’attesa nevrotica di quel che potrebbe accadere il 5 dicembre per lo sciopero generale (e senza limiti) di tutti i trasporti pubblici per dire no no e no alla riforma delle pensioni, la stessa che il nostro Dini ha fatto nel 1995 senza tanti ...

