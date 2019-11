Karate | è morta Linda Grassucci L’ex campionessa aveva solo 40 anni

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Terribile notizia per il mondo dele dello sport: è, l’ex40. La donna residente in provincia di Latina, per la precisione a Sezze,fatto della sua passione per questa disciplina la sua missione di vita e infatti insegnava presso la palestra di famiglia. La vicepresidente del Fijlkam-Comitato Regionale Lazio, Cinzia Colaiacomo, ricorda così:”Con immenso dolore vi comunico la scomparsa di, splendida atleta, insegnante tecnico, fantastica donna e mamma. Tutto il mondo delsi stringe affettuosamente alla famiglia e agli allievi. Per sempre nei nostri ricordi. Riposa in pace”. Un lutto che ha sconvolto l’intero mondo delcheapprezzato le doti sportive e umane di. La passione per questa disciplina era nata grazie al padre ...

