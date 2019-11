Juventus | Sarri in conferenza stampa | il rapporto con Cristiano Ronaldo e le ultime sul

Juventus-Atletico Madrid - Sarri sbotta : “Ora sono matto?”. Ecco le novità in vista di domani! : JUVENTUS ATLETICO Madrid Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla delicatissima sfida, decisiva per il primato nel girone. Da monitorare attentamente il capitolo infortunio, con Douglas Costa, Bernardeschi e De Ligt non al meglio, con possibile triplo forfait in vista del match di ...

Juventus-Atletico Madrid - probabile formazione di Sarri : possono recuperare Matuidi e CR7 : Juventus-Atletico Madrid è il match di Champions League che si giocherà martedì 26 novembre alle ore 21. Tanti dubbi da sciogliere per Sarri riguardo la probabile formazione bianconera per questo impegno, visti i molti giocatori acciaccati le cui condizioni vengono tenute in osservazione giorno dopo giorno. La Juve è già qualificata alla seconda fase del torneo, visti i 10 punti conquistati. C'è però da conservare il primo posto nel girone, ...

Juventus - Paratici : 'Grande feeling tra Cristiano Ronaldo e Sarri' : Ieri la Juventus ha ottenuto una vittoria molto importante su un campo ostico come quello di Bergamo, imponendosi per 3-1, e lo ha fatto anche senza Cristiano Ronaldo. Infatti CR7 non è stato convocato da Maurizio Sarri per permettergli di lavorare e di recuperare dal fastidio al ginocchio che lo ha assillato nelle ultime settimane. L'obiettivo dei bianconeri è quello di avere il portoghese al meglio per le prossime partite. Inoltre, nelle ...

Atalanta-Juventus - Sarri : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic sta bene - su Cuadrado e Rabiot…” : CONFERENZA STAMPA Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Allarme Ronaldo, l’attaccante portoghese non prenderà parte alla sfida con i bergamaschi a causa del solito fastidio al ginocchio. Da valutare attentamente anche le condizioni di Cuadrado e Rabiot. Il primo ha subito una botta la […] L'articolo Atalanta-Juventus, Sarri: “Ronaldo non ci ...

Juventus - la "bomba" Cristiano Ronaldo : due scenari da incubo per Sarri - martedì contro l'Atletico : Una strepitosa vittoria in rimonta per la Juventus di Maurizio Sarri contro l'Atalanta. Una vittoria in cui hanno brillato le due stelle argentine: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Una partita eccezionale in assenza di Cristiano Ronaldo, a riposo per il problema al ginocchio e, soprattutto, dopo le p

Sarri : «La Juventus ha il killer instinct» : La Juventus vince a Bergamo 1-3 contro l’Atalanta. «Giocare qui è difficile per tutti – dice Maurizio Sarri nel post-partita – la squadra di Gasperini ha intensità e ritmi inusuali per il calcio italiano. Ma noi abbiamo l’istinto del killer». «Dopo il rigore contro, abbiamo perso la testa. Abbiamo pensato di più agli episodi e meno al campo. Ci siamo fatti portare via la palla, abbia mo sofferto la loro ampiezza e le ...

Ronaldo Juventus : Sarri è chiarissimo sulla vicenda CR7 : ATALANTA Juventus Sarri Ronaldo – Maurizio Sarri aggiorna la situazione legata all’infortunio di Cristiano Ronaldo. Il fortissimo lusitano è rimasto fermo ai box e non ha preso parte alla spedizione vittoriosa di Bergamo contro l’Atalanta. Il tecnico toscano però rassicura tutto l’ambiente bianconero e scaccia le voci su un ipotetico conflitto tra lui e il calciatore dopo la sostituzione durante Juventus-Milan. Ecco le ...

Atalanta-Juventus - Sarri commenta così il caso Cristiano Ronaldo : “E’ stata una bella partita, di ritmo e di intensita’. Abbiamo iniziato bene, ma dopo il rigore ci siamo persi. Abbiamo pensato al resto piu’ che a giocare a calcio. Per un pezzo di partita ci ha fatto soffrire l’Atalanta. Fortunati a trovare il pareggio in un’azione confusa, poi il merito di giocare bene i minuti finali”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport al termine ...

Juventus - Paratici fa chiarezza sulle condizioni di Cristiano Ronaldo : “hanno deciso con Sarri per uno stop” : Paratici fa luce sulle condizioni di Cristiano Ronaldo: il portoghese, dopo essersi chiarito con Sarri, ha optato per uno stop La sosta per le nazionali si è portata dietro un grande dubbio sul rapporto fra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Il portoghese aveva preso in malo modo la sostituzione contro il Milan, finendo per lasciare lo stadio in anticipo rivolgendo qualche parola di troppo verso la panchina. Al rientro, dopo due partite ...

LIVE Atalanta-Juventus - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Sarri lancia Bentancur nell’undici iniziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Barrow. All: Gasperini JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All: Sarri 14.10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Juventus anticipo ...

Atalanta Juventus formazioni ufficiali - quante novità : ecco l’undici di Sarri : Atalanta Juventus formazioni ufficiali – Anticipo di Serie A, alle 15 a Bergamo si affronteranno Atalanta e Juventus. I bianconeri a Bergamo non vincono da tre anni e dovranno sfatare questo tabù per rimanere in cima alla classifica di Serie A. In attesa dell’Inter la Juventus di Sarri sfiderà gli atalantini ma senza CR7. In compenso anche Gasperini dovrà far fronte con l’assenza di Zapata e Ilicic. Partita che promette ...

Juventus – I convocati di Sarri : arriva la conferma - Cristiano Ronaldo non ci sarà a Bergamo : Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Bergamo: il portoghese non convocato per l’Atalanta Maurizio Sarri lo aveva preannunciato in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo non sta bene, al 99% non ci sarà“. E così sarà: il tecnico nerazzurro ha infatti ufficializzato la formazione per l’anticipo della 13ª giornata di Serie A, in programma domani pomeriggio alle 15.00 a Bergamo e non figura il nome di Cristiano ...

Atalanta Juventus - Sarri rivela : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic e Cuadrado? Ecco la verità” : Atalanta Juventus Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, ha rivelato alcune importanti indiscrezioni in vista della sfida di domani. Non ci sarà Ronaldo, il quale resterà a riposo in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il tecnico bianconero ha confermato anche l’ottimo stato di salute di Pjanic, il quale, salvo clamorosi colpi di scena ...