Juventus | Dybala senza filtri | “in campo ho bisogno della palla | ma non sono un leader

Juventus - Dybala : 'Con Sarri noi attaccanti ci divertiamo di più' : Paulo Dybala, in questo momento, è in campo alla Continassa insieme ai suoi compagni e si sta allenando in vista della partita contro l'Atletico Madrid. Il numero 10 juventino sta vivendo un ottimo momento e con Maurizio Sarri ha ritrovato lo smalto perduto. Paulo Dybala, nella passata stagione, sembrava aver smarrito il suo talento ma il cambio di allenatore gli ha fatto piuttosto bene. Maurizio Sarri alterna la Joya e Gonzalo Higuain al fianco ...

Dybala Juventus : che stoccata ad Allegri. L’argentino punzecchia l’ex : Dybala Juventus ALLEGRI – Paulo Dybala stuzzica Allegri: il numero dieci argentino della Juventus non si risparmia sull’ex tecnico svelando le differenze rispetto all’anno scorso. Dybala non nasconde l’eccellente affiatamento con Higuain e inoltre mostra il suo sostegno nei confronti di Ronaldo. Non solo: l’attaccante allenato da Sarri si esprime anche sulla sua permanenza dichiarando di contribuire sempre alla ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

Highlights Atalanta-Juventus 1-3 : video - gol e sintesi. Dybala e Higuain sorprendo una grande Dea : Questa volta la Juventus se l’è vista davvero brutta. L’Atalanta, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, ha messo sotto gli otto volte campioni d’Italia per quasi 70 minuti, con la sola colpa di non arrotondare il punteggio dopo il gol del vantaggio di Gosens. I bianconeri, quindi, sono rimasti in partita, cambiando marcia negli ultimi 20 minuti, andando a segno ben tre volte, due volte con Higuain (al termine di una prova ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Atalanta-Juventus 1-3 - Higuain e Dybala rimontano la Dea : La Juventus non brilla, ma vince: è questo il responso del match valido per il 13° turno di Serie A a Bergamo tra l’Atalanta e la Vecchia Signora. Gli uomini di Maurizio Sarri, andati sotto nel punteggio per via della marcatura del tedesco Robin Gosens al 56′, sono riusciti a ribaltare lo score grazie alle segnature degli argentini Gonzalo Higuain (doppietta al 74′ e all’82’) e Paulo Dybala al 92′. Una partita ...

Atalanta-Juventus 1-3 - Higuain e Dybala risolvono in rimonta : Decisivo il Pipita: segna e mette lo zampino anche nell’autorete di Toloi, il tris della Joya. La squadra di Gasperini va in vantaggio con Gosens ma si fa riprendere: nel primo tempo Barrow sbaglia un rigore

LIVE Atalanta-Juventus 1-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Dybala firma il tris! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete strepitosa di Dybala che dalla destra punta l’uomo lo salta e incrocia il tiro sul primo palo, Atalanta-Juventus 1-3. 90′ Ci saranno 6 minuti di recupero. 89′ Muriel forte in mezzo ma De Ligt ancora lui spazza via il pallone, grande partita del centrale olandese. 87′ L’Atalanta prova a buttarsi ...

