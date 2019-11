Juventus | Cristiano Ronaldo punta l’Atletico Madrid | il portoghese fa… un annuncio sui

Juventus-Atletico Madrid - in attacco dovrebbero giocare Cristiano Ronaldo e Higuain : Questo pomeriggio, la Juventus è scesa in campo poco dopo le 15:15 per allenarsi in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Per Maurizio Sarri sono arrivate buone notizie, visto che Federico Bernardeschi e Matthijs de Ligt hanno ripreso a lavorare in gruppo. Entrambi nella giornata di ieri avevano svolto delle terapie per ristabilirsi dagli acciacchi accusati a Bergamo. Le buone notizie arrivano anche da Cristiano Ronaldo, che così come è ...

Juventus - Dybala senza filtri : “in campo ho bisogno della palla - ma non sono un leader. Su Cristiano Ronaldo e Messi dico…” : Paulo Dybala si concede ad un’intervista a 360° gradi ai microfoni di El Pais: il talento della Juventus parla del ‘bisogno’ di giocare con la palla fra i piedi, ma si distacca dall’etichetta di leader della squadra “E’ difficile separare la persona dal calciatore. sono un ragazzo e un atleta calmo. Ma sul campo voglio la palla. Avevo degli allenatori che mi chiedevano di non muovermi, di aspettare. E ...

Juventus - Sarri in conferenza stampa : il rapporto con Cristiano Ronaldo e le ultime sul portoghese : “Sinceramente cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi capita di imbattermi in qualche articolo di grande intelligenza, ma ogni tanto. Prima ero un talebano perche’ volevo sempre seguire il mio calcio, adesso non va bene perche’ devo adattarmi alle caratteristiche dei miei giocatori. Dovessi ascoltare tutti diventerei matto…”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus in vista ...

Juventus - Del Piero bacchetta duramente Cristiano Ronaldo : Alex a gamba tesa nei confronti di CR7 : L’ex capitano della Juventus ha espresso il proprio parere sul comportamento di Ronaldo in occasione del match con il Milan La Juventus gli è rimasta addosso, come una seconda pelle impossibile da sostituire. Del resto, una carriera con la maglia bianconera non si può cancellare, così come tutti i record ottenuti nel corso di tanti anni. Fabio Ferrari/LaPresse Alex Del Piero dunque è l’uomo perfetto per discutere di Juventus, ...

Juventus - Paratici : 'Grande feeling tra Cristiano Ronaldo e Sarri' : Ieri la Juventus ha ottenuto una vittoria molto importante su un campo ostico come quello di Bergamo, imponendosi per 3-1, e lo ha fatto anche senza Cristiano Ronaldo. Infatti CR7 non è stato convocato da Maurizio Sarri per permettergli di lavorare e di recuperare dal fastidio al ginocchio che lo ha assillato nelle ultime settimane. L'obiettivo dei bianconeri è quello di avere il portoghese al meglio per le prossime partite. Inoltre, nelle ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo a giugno al PSG - i bianconeri puntano su uno tra Kylian Mbappé e Neymar : Sembra che alla base dell’impiego saltuario della Juventus di Cristiano Ronaldo ci siano delle incomprensioni con l’allenatore bianconero, Sarri. Il forte attaccante bianconero non ha gradito alcuni comportamenti di Sarri. In particolare, alcune sue sostituzioni a partita in corso. Il giocatore, se la situazione non dovesse cambiare, avrebbe già deciso di andar via. CR7 ha due possibilità, al momento, o il ritorno al Manchester United, ...

Juventus - la "bomba" Cristiano Ronaldo : due scenari da incubo per Sarri - martedì contro l'Atletico : Una strepitosa vittoria in rimonta per la Juventus di Maurizio Sarri contro l'Atalanta. Una vittoria in cui hanno brillato le due stelle argentine: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Una partita eccezionale in assenza di Cristiano Ronaldo, a riposo per il problema al ginocchio e, soprattutto, dopo le p

Juventus – Atalanta ko : Cristiano Ronaldo si congratula con i bianconeri : Cristiano Ronaldo si congratula con i suoi compagni di squadra per la vittoria della Juventus contro l’Atalanta Nonostante una prestazione non troppo brillante, la Juventus ha trionfato oggi a Bergamo contro l’Atalanta col risultato di 1-3. Grande assente Cristiano Ronaldo, che come preannunciato da Sarri ieri in conferenza stampa è rimasto a Torino per recuperare un problema fisico. L’attaccante portoghese ha comunque ...

Atalanta-Juventus - Sarri commenta così il caso Cristiano Ronaldo : “E’ stata una bella partita, di ritmo e di intensita’. Abbiamo iniziato bene, ma dopo il rigore ci siamo persi. Abbiamo pensato al resto piu’ che a giocare a calcio. Per un pezzo di partita ci ha fatto soffrire l’Atalanta. Fortunati a trovare il pareggio in un’azione confusa, poi il merito di giocare bene i minuti finali”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport al termine ...

Juventus - Paratici fa chiarezza sulle condizioni di Cristiano Ronaldo : “hanno deciso con Sarri per uno stop” : Paratici fa luce sulle condizioni di Cristiano Ronaldo: il portoghese, dopo essersi chiarito con Sarri, ha optato per uno stop La sosta per le nazionali si è portata dietro un grande dubbio sul rapporto fra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Il portoghese aveva preso in malo modo la sostituzione contro il Milan, finendo per lasciare lo stadio in anticipo rivolgendo qualche parola di troppo verso la panchina. Al rientro, dopo due partite ...

LIVE Atalanta-Juventus - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : trasferta durissima per i bianconeri privi di Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Juventus partita della tredicesima giornata di Serie A 2019-20, la Juventus senza Ronaldo e Alex Sandro cerca una vittoria contro l’Atalanta per mantenere la testa della classifica, Gasperini invece recupera Muriel per la sfida contro i bianconeri ma perde ancora Zapata. La Juventus viene dalla vittoria contro il Milan ad opera di ...

Juventus – I convocati di Sarri : arriva la conferma - Cristiano Ronaldo non ci sarà a Bergamo : Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Bergamo: il portoghese non convocato per l’Atalanta Maurizio Sarri lo aveva preannunciato in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo non sta bene, al 99% non ci sarà“. E così sarà: il tecnico nerazzurro ha infatti ufficializzato la formazione per l’anticipo della 13ª giornata di Serie A, in programma domani pomeriggio alle 15.00 a Bergamo e non figura il nome di Cristiano ...

Juventus - l’indiscrezione : “Cristiano Ronaldo ha cambiato casa - via a giugno” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, sfida da non sottovalutare per la squadra di Maurizio Sarri, non ci sarà Cristiano Ronaldo alle prese con qualche problemino fisico, il tecnico bianconero non ha intenzione di rischiarlo anche in vista della Champions League. Nel frattempo arrivano indiscrezioni clamorose sul futuro del calciatore portoghese. “Cristiano Ronaldo ha cambiato casa e da qualche ...

Juventus : Cristiano Ronaldo non si sarebbe scusato - ma non c'è nessun caso : La Juventus ha praticamente riaccolto tutti i giocatori impegnati in queste due settimane con le rispettive nazionali: l'ultimo ad arrivare è stato il colombiano Cuadrado, che ha di recente ufficializzato il suo rinnovo di contratto con la società bianconera fino al 2022. A discutere però come al solito è la situazione Cristiano Ronaldo, che è ritornato ad allenarsi con la Juventus. Tanti addetti ai lavori si aspettavano che il portoghese ...