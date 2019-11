Juventus-Atletico Madrid | Champions League 2019-2020 | programma | orari | tv | probabili

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Martedi 26 novembre all’Allianz Stadium di Torino ladisputerà il quinto incontro del Gruppo D didi calcio. La Vecchia Signora affronterà l’, avendo già staccato il biglietto per gli ottavi di finale, grazie al successo esterno (1-2) contro la Lokomotiv Mosca. La Juve, infatti, guida il raggruppamento con 10 punti, tre in più dell’, sconfitto a sorpresa nell’ultimo match in Germania contro il Bayer Leverkusen (2-1). Gli uomini di Maurizio Sarri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva in Europa per passare il turno matematicamente da primi, mentre i Colchoneros per assicurarsi la qualificazione dovrebbero battere i bianconeri, oppure sperare che il match di Torino ed anche quello tra Lokomotiv e Bayer terminino in parità. Una grande classica quella che vedremo, ricordando anche quanto avvenuto al ...

