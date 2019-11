Juventus Atletico Madrid | buone notizie | 3 rientri in gruppo | novità CR7

Fonte : juvedipendenza

(Di lunedì 25 novembre 2019)– Arrivanodall’infermeria bianconera. Alla vigilia del match di Champions League tra Juve ea Torino, Sarri ritrova 3 calciatori fondamentali. Partita fondamentale quella di domani che sancirà il primo posto nel girone, ai bianconeri basta un solo punto per arrivare come primi in classifica agli ottavi e beccare un sorteggio più morbido. Non è ancora detto che giocheranno tutti e tre dal primo minuto, ma intanto Maurizio Sarri può ben sperare con Cristiano Ronaldo, De Ligt e Bernardeschi: tutti e tre si allenano inalla vigilia di, le ultimissime sugli infortunati Non sono presenti all’allenamento invece Douglas Costa, Alex Sandro e Rabiot. Come annunciato da Maurizio Sarri in conferenza, però, non è ancora certo al 100% che Ronaldo, De Ligt e Bernardeschi possano ...

