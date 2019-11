Juve | Higuain e Dybala sempre decisivi Ma non dovevano fare le valigie?

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari rinviata a domani - ore 15 : 00! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari ...

Highlights Atalanta-Juventus 1-3 : video - gol e sintesi. Dybala e Higuain sorprendo una grande Dea : Questa volta la Juventus se l’è vista davvero brutta. L’Atalanta, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, ha messo sotto gli otto volte campioni d’Italia per quasi 70 minuti, con la sola colpa di non arrotondare il punteggio dopo il gol del vantaggio di Gosens. I bianconeri, quindi, sono rimasti in partita, cambiando marcia negli ultimi 20 minuti, andando a segno ben tre volte, due volte con Higuain (al termine di una prova ...

Juventus - Higuain : 'La prestazione l'ha fatta la squadra - non i singoli'' : Per la Juventus, questo pomeriggio, è arrivata una vittoria davvero fondamentale. La squadra di Maurizio Sarri, contro l'Atalanta era passata in svantaggio, ma come sempre ha tirato fuori il carattere e grazie alla doppietta di Gonzalo Higuain e alla rete di Paulo Dybala ha vinto per 1-3. La Juve ha sicuramente sofferto per larghi tratti della partita, ma non si è persa d'animo ed è riuscita a fare una grande rimonta. Al termine della partita ...

Juventus brutta e vincente - Higuain e Dybala mascherano l’assenza di Ronaldo. Atalanta show ma senza lieto fine : Higuain e Dybala mascherano l’assenza di Cristiano Ronaldo e la Juventus supera 1-3 l’Atalanta pur senza brillare: i bergamaschi dominano per oltre un’ora di gioco ma crollano nel finale Dopo la sosta per le nazionali torna finalmente il campionato di Serie A con il big match Atalanta-Juventus che apre il programma della 13ª giornata. Bergamaschi che cercano di mettere fine al momento negativo che li vede senza vittorie ...

