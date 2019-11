Jessica Notaro a Sky Tg24 | la mia faccia per salvarne centomila VIDEO

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 25 novembre 2019) La vita diè cambiata per sempre quasi tre anni fa: era il 10 gennaio del 2017 quando è stata aggredita e sfregiata al viso con l'acido dall'ex fidanzato Edson Tavares, poi condannato a 15 anni e 5 mesi dalla Corte d'appello di Bologna. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne (LE FOTO DELLE MANIFESTAZIONI IN TUTTO IL MONDO - GLI ULTIMI DATI) ospite a Skyha spiegato: "Questa ora è diventata la mia missione", ha detto, "che la miaserva a salvare quella di altre 100mila ragazze. Diversamente non mi darei pace, se tutto fosse susccesso senza motivo lo troverei molto più tragico: metto ora la mia esperienza al servizio di tutte quelle persone che magari vogliono ribellarsi ma non trovano il coraggio".

