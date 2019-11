Ius culturae | Boschi lo affossa | “Ora le priorità sono altre”

Sondaggi politici Ipsos : oltre uno su due favorevole a Ius Culturae : Sondaggi politici Ipsos: oltre uno su due favorevole a Ius Culturae A “Di Martedì” del 19 novembre, viene presentato il consueto Sondaggio politico di Ipsos. Pochi temi, ma sicuramente interessanti. Uno di questi, il dibattito sullo ius Culturae, di grande attualità. Si parte proprio da qui: Ipsos chiede se sia giusto dare la cittadinanza ai figli di immigrati che abbiano concluso le elementari con un livello adeguato di ...

Ius soli e Ius culturae - di cosa parliamo e su cosa sta discutendo il governo : Il dibattito sullo ius soli e sullo ius culturae è ripreso ieri, dopo che il Partito Democratico ha sollevato ancora una volta la necessità di ridiscutere la legge. Luigi Di Maio ha detto che la proposta di legge non è nel programma del governo giallo-rosso. In realtà uno dei punti del testo recita così: "Il governo promuoverà una più efficace protezione dei diritti della persona, anche di nuova generazione, rimuovendo tutte le forme di ...

Zingaretti : "PD resta il pilastro della risposta alla destra - approveremo Ius culturae e Ius soli" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti da Bologna, nell’ultimo dei tre giorni di convention del partito, ammette che la coabitazione di governo tra dem e 5 Stelle non attraversa il suo periodo migliore: "Stiamo vivendo una difficile esperienza di governo, ma ribadiamo la scelta di sperimentare le alleanze".A chi nel partito si scaglia contro l'accordo storico con il M5S, Zingaretti replica dicendo che "non si governa tra ...

Zingaretti : "Sì a Ius soli e Ius culturae”. M5s : pensare al Paese - sconcerta che si parli di questo : Il leader del Pd dal palco di Bologna: "Ci batteremo per cancellare i decreti Salvini. E’ il tempo di un Pd fondato su chiare scelte di campo"

