Italia-Messico oggi | Mondiali beach soccer 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Beach soccer - Mondiali 2019 : Italia-Messico. Programma - orari e tv : Terza sfida per la Nazionale italiana di Beach soccer ai Mondiali 2019 ad Asuncion (Paraguay). Gli azzurri, dopo aver sfidato Thaiti ed Uruguay, sfidano il Messico, che occupa l’11° posto nel ranking mondiale ed è alla sesta partecipazione nella fase finale della Coppa del Mondo. Partita importante per chiudere al meglio la fase iniziale. Andiamo a scoprire il Programma. Mondiali Beach soccer 2019 MARTEDÌ 25 NOVEMBRE: 20.15 ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : il girone dell’Italia ai raggi X. Tahiti avversario più temibile - Messico e Uruguay sulla carta abbordabili : Mancano ormai meno di tre giorni al via di un appuntamento assolutamente da non perdere in cui l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista: i Campionati Mondiali 2019 di Beach soccer. La selezione tricolore si appresta a disputare in Paraguay l’ottavo mondiale della sua storia con l’obiettivo di tornare sul podio iridato per la prima volta dopo 11 anni, tuttavia la concorrenza è spietata perciò sarà necessario partire ...

Beach volley - World Tour Chetumal 2019 : Messico amaro per gli azzurri - fuori ai sedicesimi le due coppie Italiane : Si ferma ai sedicesimi di finale l’ultima avventura del 2019 per l’ItalBeach, impegnata con due coppie, Rossi/Carambula e Menegatti/Orsi Toth, nel torneo 4 stelle di Chetumal in Messico. Brutte notizie soprattutto in chiave qualificazione olimpica con Rossi/Carambula, ventesimi nel ranking, che non guadagnano sulle coppie che li precedono e Menegatti/Orsi Toth, undicesime del ranking, che invece rischiano di farsi rimontare da chi le ...

Nave Italiana assaltata da pirati nel Golfo del Messico : La Nave italiana Remas è stata assaltata da un commando di pirati nel Golfo del Messico. Secondo le prime notizie, riportate da Adnkronos, due marittimi italiani sarebbero rimasti feriti nell’attacco: uno colpito alla testa con un oggetto contundente e l’altro raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. Nessuno dei due è in pericolo di vita.A compiere l’assalto un gruppo di pirati formato da 7-8 persone che dopo essere andate ...

Pirati assaltano nave Italiana in Golfo Messico - 2 feriti : Un gruppo di Pirati ha attaccato una nave italiana nel Golfo del Messico. L'assalto alla Remas, della societa' Micoperi di Ravenna e impiegata nella fornitura di piattaforme petrolifere, e' durato una decina di minuti. Sono rimasti feriti due marittimi, in modo non grave: Andrea Di Palma, 42enne ravennate, e' stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco a un ginocchio; Vincenzo Grosso, originario di Molfetta (Bari), e' stato invece colpito con un ...

Attacco nave Italiana in Messico : Procura di Roma apre fascicolo con reato pirateria : Roma – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine con il reato di pirateria (come previsto dal codice di navigazione) in merito all’Attacco di 7/8 pirati nel Golfo del Messico ai danni della nave italiana ‘Remas’, che ha prodotto due feriti da colpi d’arma da fuoco. I pirati, arrivati su due barchini veloci, dopo essere saliti sulla nave hanno aperto il fuoco contro l’equipaggio e fatto razzia a ...

Nave Italiana attaccata in Messico/ Derubata la Remas Micoperi "Sono delinquenti" : Nave italiana attaccata in Messico, Derubata l'imbarcazione Remas della Micoperi. Il numero uno del gruppo "Sono dei delinquenti"

Nave Italiana attaccata dai pirati nel Golfo del Messico : due feriti [NOMI e DETTAGLI] : Una Nave italiana e’ stata attaccata stanotte da un gruppo di pirati nel Golfo del Messico. Lo riferiscono fonti della Farnesina. L’Unita’ di Crisi del ministero degli Esteri “segue con la massima attenzione e in raccordo con l’ambasciata d’Italia a Citta’ del Messico“. Il blitz dei pirati sul mercantile italiano “Remas” della Micoperi è durato una decina di minuti e due italiani sono ...

Nave Italiana attaccata dai pirati in Messico : fuoco contro equipaggio - 2 feriti MAPPA : Una Nave italiana è stata attaccata dai pirati nel Golfo del Messico e ci sarebbero due feriti. L'assalto, ad opera di un commando composto da 7/8 pirati, è avvenuto la notte...

