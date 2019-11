Istat | cala ancora la natalità Un bimbo su tre ha genitori non sposati

Istat - calano ancora le nascite : nel 2018 oltre 18mila nati in meno rispetto al 2017 : Secondo gli ultimi dati dell’Istat continuano a diminuire i nati: nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe 439.747 bambini, oltre 18mila in meno rispetto all’anno precedente. Il persistente calo della natalità si ripercuote soprattutto sui primi figli. In media si diventa madri a 32 anni. Leonardo e Sofia i nomi preferiti dai neogenitori.Continua a leggere

Istat : cala il deficit - ma la pressione fiscale schizza al 40 - 5% : Nei primi due trimestri dell'anno il rapporto deficit-Pil è risultato pari al 4%, registrando un calo a confronto con il 4,2% del corrispondente periodo dell'anno passato. Si tratta del dato semestrale migliore dal 2000, ovvero da 19 anni a questa parte

Istat - rapporto deficit/Pil cala all’1 - 1% : dato migliore dal 2000. Pressione fiscale aumenta al 40 - 5% : Nel secondo trimestre 2019 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari all’1,1%, migliorando di 0,2 punti rispetto all’1,3% dello stesso trimestre del 2018. Lo rileva l’Istat aggiungendo che complessivamente, nei primi due trimestri del 2019, il rapporto deficit-pil è risultato pari al 4% anche qui in calo a confronto con il 4,2% del corrispondente periodo dell’anno prima. Si tratta del dato ...

Istat : disoccupazione agosto cala a 9 - 5% : 10.45 In forte calo le persone in cerca di occupazione: ad agosto -87.000 unità (-3,4%).Così l'Istat.Il tasso di disoccupazione cala al 9,5%,ma aumentano dopo 5 mesi di stabilità gli inattivi: +73.000 unità (+0,6% su luglio). disoccupazione giovani (15-24enni) al 27,1%, in calo dell'1,3% rispetto a luglio. Occupazione al 59,2%, stabile per entrambe le componenti di genere mentre aumenta per gli ultracinquantenni e cala per le altre classi ...