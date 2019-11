Istanbul | lacrimogeni e proiettili di gomma alla manifestazione contro la violenza sulle

Fonte : fanpage

(Di lunedì 25 novembre 2019) Le donne che oggi manifestavano pacificamente a, in Turchia, sono state represse dpolizia con gasdi. In Turchia si sono finora registrati 378 femminicidi, un dato in costante crescita da alcuni anni a questa parte. Il corteo stava manifestando pacificamente.

MediasetTgcom24 : Turchia, lacrimogeni contro un corteo di donne a Istanbul #Violenzasulledonne - HuffPostItalia : A Istanbul la polizia lancia lacrimogeni contro il corteo delle donne - LolaGranolaxxx : RT @squopellediluna: Secondo quanto si apprende da diverse agenzie, la Marcia delle Donne a Istanbul, in Turchia, è stata caricata dalla po… -