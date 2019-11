Istanbul Basaksehir-Roma | Europa League | su Sky giovedì 28 novembre alle 18 | 55

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) La, dopo la convincente vittoria nel campionato di Serie A, tornerà in campo28per affrontare l’İstanbul Başakşehir in. Si tratterà della 5ª giornata della fase a gironi, con i giallorossi impegnati sul difficile campo del Fatih Terim Stadyumu diore 18:55. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky. Stavolta non la si potrà vedere in chiaro su TV8, dove in serata ci sarà l'appuntamento con il match Lazio-Cluj. La situazione nel Gruppo J non è delle migliori per la squadra di Paulo Fonseca, attualmente al terzo posto con cinque punti. In testa troviamo proprio i turchi con sette punti, seguiti poi dal Borussia Mönchengladbach, che si trova a parità di punteggio con la, ma a suo favore vanta una vittoria negli scontri diretti. A chiudere c’è il Wolfsberger con 4 punti. I giallorossi avevano vinto la partita di andata contro ...

