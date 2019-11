Irene Grandi | mai visto il suo secondo marito? Chi è Lorenzo e chi era il primo

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 25 novembre 2019) All’attivo ha più di 10 album e collaborazioni che possono vantarenomi quanto il suo: da Jovanotti a Pino Daniele, da Eros Ramazzotti a Claudio Baglioni. Stiamo parlando della leonessa da sempre allergica al gossip, pronta a difendere se stessa e chi ama dai pettegolezzi spiccioli., artista toscana in grado di ‘bruciare le città’ semplicemente salendo su un palco e prendendo in mano un microfono. Si sposa con Alessandro Carotti con il quale divorzia nel 2010, dopo 7 anni di matrimonio. A distanza di cinque anni dalla fine della sua lunga storia d’amore,conosceDoni. Si sposano il 2 luglio nel 2018, con il divieto assoluto di vedere flash catturare anche la ben più piccola emozione o effusione. Voci di corridoio dicono che quel giorno, festeggiato con parenti e amici in riva al mare,abbia intonato Hallelujah di Leonard Cohen, ...

