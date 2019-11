Insigne salta il Liverpool | tra i convocati torna Mario Rui

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 25 novembre 2019)il. E’ ufficiale: Ancelotti non lo ha inserito nella lista deiper il match di Champions di mercoledì sera. Il capitano del Napoli – scrive la società nel report dall’allenamento – “ha svolto la prima parte dell’allenameno in gruppo evitando la partitina finale in seguito al trauma contusivo al gomito destro rimediato nella gara di sabato a San Siro”. “Ghoulam e Fabian Ruiz hanno effettuato allenamento personalizzato”, ma mentre il difensore non ha ancora recuperato lo spagnolo è regolarmente in lista. Ecco i: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic,Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski. L'articoloil, tra iRui ...

