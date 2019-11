In vari comuni della Spagna | compresa Madrid | Vox si è rifiutato di firmare le

Concorsi per diplomati e laureati in vari comuni d'Italia : domande entro novembre-dicembre : Sono molti i comuni italiani che hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico al fine di assumere personale in funzione di educatore/trice di asilo nido, in particolare si tratta dei comuni di Mantova, Misano Adriatico e Rimini e in qualità di assistente sociale per i comuni di Belluno e Castellana Grotte. I termini ultimi per la presentazione delle domande di ammissione vanno dal mese di novembre a dicembre 2019. Posizioni aperte per ...