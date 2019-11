ILVA TARANTO | BIMBI E CANCRO Video Le Iene | reparto oncologia grazie a Nadia Toffa

Ex ILVA - Regione Puglia e sindaco di Taranto al fianco dell'indotto : Emanuela Carucci Questa mattina un incontro tra le aziende dell'appalto-indotto dello stabilimento siderurgico e le istituzioni: "d'ora in avanti sarà fronte comune" Le aziende dell’indotto in riunione da questa mattina con il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il presidente della camera di commercio di Taranto, Luigi Sportelli ed il presidente della Regione Puglia, Michele ...

Taranto - ex ILVA : ArcelorMittal ritorna a negoziare con il Governo italiano : Venerdì 22 novembre, a Palazzo Chigi, si è tenuto il vertice tra il Governo e ArcelorMittal. Dopo l'incontro, durato quattro ore, il Presidente del Consiglio ha comunicato che l'azienda è nuovamente disponibile ad una interlocuzione che porti ad un percorso condiviso, ma l'accordo è ancora molto lontano. Mentre si lavora per un accordo con l'azienda, la giustizia fa il suo corso. Infatti, nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha effettuato ...

Fumata grigia per l'ex ILVA : che cosa c'è nel futuro di Taranto : Parlare di Fumata bianca per l'ex Ilva di Taranto sarebbe eccessivo. Ma i nuvoloni neri sembrano più lontani dopo l'incontro...

ILVA - vertice Conte-Mittal : confronto teso sul futuro dell’acciaieria di Taranto. Presenti i ministri Gualtieri e Patuanelli : Da una parte il premier Giuseppe Conte, affiancato dai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Dall’altra i proprietari del colosso siderurgico Arcelor Mittal, Lakshimi Mittal e il figlio Aditya. Nella sede del governo è presente anche Lucia Morselli, ad di AncelorMittal Italia. Un confronto teso, una trattativa cominciata intorno alle 19.45 e dura da ore, con al centro il futuro ...

ArcelorMittal - ispezione carabinieri negli impianti ex ILVA a Taranto : I pm milanesi che si occupano del caso ArcelorMittal-ex Ilva hanno depositato l'atto di intervento nella causa civile fra il gruppo franco indiano e i commissari del polo siderurgico con base a Taranto: un procedimento d'urgenza con cui i commissari della società chiedono di evitare la cessazione delle attività, bloccando la richiesta di recesso del contratto di affitto. Intanto questa mattina la procura di Taranto ha delegato i carabinieri ...

Ispezione dei Carabinieri all'ex ILVA di Taranto : verifiche su bonifica e sicurezza sul lavoro : I Carabinieri entrano nell’Ilva di Taranto per verificare la situazione dello stabilimento. È in corso una Ispezione, delegata dalla procura, dei Carabinieri del Noe di Roma, del Nucleo sulla sicurezza sul lavoro e del Comando provinciale nell’ambito delle indagini avviate dopo l’esposto dei commissari dell’Ilva in amministrazione straordinaria.Le verifiche riguardano le operazioni di bonifica nello stabilimento, ...

Libano - Hong Kong ma anche l’ILVA di Taranto : la gente protesta perché è stanca della precarietà : Non tutte le proteste, che stanno insorgendo contemporaneamente in diverse parti del mondo, hanno la stessa visibilità mediatica. Cile, Iraq, Haiti, Ecuador, Hong Kong sono alcuni esempi, incluso anche il Libano, di cui ho potuto essere testimone in prima persona durante una mia visita la scorsa settimana. Le parole utilizzate dai manifestanti, contro una corruzione spudorata e gli standard inadeguati di amministrazione nei loro paesi, sono ...

ILVA - Conte : ArcelorMittal rinunci ai 5mila esuberi. I commissari : a Taranto riserve al minimo : «Venerdì a Mittal diremo una cosa molto semplice: in Italia le regole si rispettano», scrive il premier Giuseppe Conte in vista dell'incontro con l'azienda franco-indiana....

ILVA - l’allarme dei commissari dopo l’ispezione a Taranto : “Riserve al minimo”. Conte : “Dirò a Mittal che in Italia si rispettano le regole” : Le riserve di materie prime dentro l’acciaieria Ilva di Taranto sono “al minimo”. È l’allarme lanciato dai commissari straordinari dopo l’ispezione effettuata nello stabilimento gestito da ArcelorMittal, dopo la verifica negata sei giorni fa. La situazione notata da Franco Ardito, Antonio Lupo e Alessandro Danovi conferma quindi quanto la stessa triade ha messo nero su bianco nel ricorso ex articolo 700 depositato ...

Ex ILVA - a Taranto ora si rischia lo stop delle cokerie : ArcelorMittal ai sindacati: colpa del blocco delle merci legato alle proteste delle imprese dell’indotto

Ex ILVA - la doppia indagine dei pm di Milano : l’ipotesi di una “crisi pilotata” per lasciare solo “macerie” dell’acciaieria di Taranto : La denuncia dei commissari di una crisi pilotata da parte di ArcelorMittal per lasciare solo “macerie” degli stabilimenti dell’ex Ilva di Taranto diventa un’ipotesi di lavoro anche per gli inquirenti di Milano. I pm Stefano Civardi e Maurizio Clerici, titolari delle indagini che hanno visto imputati i Riva per il crac e altri reati, lavorano su due fascicoli distinti. Ma è quello aperto solo poche ore fa a essere il più ...

Ex ILVA - rappresentanti sindacali di Taranto convocati dall’azienda : comunicazioni su indotto. Venerdì incontro su recesso contratto : Un nuovo incontro tra i sindacati e ArcelorMittal è stato convocato per Venerdì, lo stesso giorno dell’appuntamento che si sono dati il premier Giuseppe Conte e i proprietari dell’acciaieria. Sul tavolo la procedura prevista per i trasferimenti di ramo di azienda ed avviata dopo la decisione di chiedere il recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto delle società del gruppo Ilva. Le Rsu dello stabilimento di Taranto, ...

Ex ILVA - blitz della Finanza di Milano e Taranto : perquisizioni e sequestri : Indaga per «distrazione di beni da fallimento», per «aggiotaggio informativo» e «omessa dichiarazione»