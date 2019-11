Il team di Google Stadia | non esiste alcun problema di surriscaldamento con

Il co-fondatore di Croteam lascia lo studio di Serious Sam per unirsi a Google Stadia : Alen Ladavac, co-fondatore di Croteam, ha lasciato lo studio per unirsi a Google München e lavorare alla nuova piattaforma di streaming Stadia (via Gamasutra)."Con il cuore colmo di tristezza, mi sono separato dai miei cari amici e colleghi di Croteam", ha annunciato su LinkedIn. "Vi amo tutti, ragazzi e ragazze, e non dimenticherò mai tutti gli anni meravigliosi che ho trascorso con voi e le cose fantastiche che abbiamo creato." Ladavac è ...