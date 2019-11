Il set di Don Matteo 12 torna a Frascati dopo l’incursione di Terence Hill al Giro

Coppa Davis – Piquè annuncia : “l’anno prossimo torneo di due settimane a settembre - lo chiedono i top player” : Gerad Piquè annuncia degli importanti cambiamenti per il format della Coppa Davis 2020: il torneo si svolgerà su due settimane e si proverà ad organizzarlo a settembre “Cercheremo insieme alla Kosmos di parlare con l’ATP riguardo al calendario. Per il futuro vorremmo creare una competizione unica da due settimane e trovare la collocazione migliore in calendario, possibilmente a settembre“. Si è espresso così Gerard Piquè, ...

Uomini e Donne - Alessandro contro Giulia : "Ogni settimana c'è una scusa per non vedersi" : Ultimo appuntamento settimanale per Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi del pomeriggio di Canale 5. Tempo di Trono Classico, che torna dopo l'ingresso della tronista Veronica Burchielli e la scelta improvvisa di Alessandro Zarino. Ad animare la discussione, la tronista Giulia e il corteggiatore Alessandro, che ha lamentato il fatto di non essere stato nuovamente chiamato in esterna. Ecco la reazione della tronista: Alla luce di ...

ILVA E ALITALIA/ Il tresette col morto in cui perdono gli italiani : Sembra esserci un affascinante punto di contatto tra il doppio stallo del Governo sul fronte dell'ILVA e su quello dell'ALITALIA

Maltempo Grosseto - la piena del fiume Ombrone fa paura : “Abbandonate le case o salite ai piani alti” : Avviso per chi risiede a 400 metri dal fiume Ombrone a Grosseto, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha pubblicato un post su Facebook dove lancia l’allarme: “Attenzione. Criticità fiume Ombrone. Oltrepassati i 6.5 metri su idrometro Berrettino. Aperta ufficialmente la quarta fase servizio piena. Chi risiede a meno di 400 metri dal fiume (zone Saracina, Alberino, via Rossini, Crespi, Cittadella studenti, San Martino) deve ...

LIVE Conegliano-Novara 3-0 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : le venete chiudono il terzo set 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 PAOLAAAAA EGONUUUUUUUUU! Chiude così un match fantastico per lei e la sua Conegliano. 24-21 ACEEEEE VELJKOVIC!!!! 24-20 Errore di Folie al servizio. 24-19 Attacco out di Veljkovic chiamato il video check da Novara. Niente tocco a muro, cinque match ball per Conegliano. 23-19 Egonu vola sopra il muro e chiude in diagonale! 22-19 Hill difende bene ma sbaglia il contrattacco anche perchè la palla ...

Una donna di settanta anni ha l’incredibile dono di dimostrarne 35 - ecco il suo segreto : Una donna di 70 anni, Norma Williams ha 75 anni ma ne dimostra la metà come si può facilmente confermare guardando le sue foto. Norma che è inglese anche se vive in Italia ha da sempre curato tantissimo sia il suo fisico che l’alimentazione badando molto a cosa mangia e quanto si muove per essere sempre agile e scattante. La donna che da quando aveva 20 ha sempre allenato il suo fisico e non ha mai smesso si prende cura tantissimo di ...

Volley - serie A1 femminile anticipi settima giornata. Conegliano e Novara non perdono colpi : espugnate Cuneo e Caserta : Le big proseguono la loro marcia pressochè inarrestabile nelle prime due posizioni della classifica anche dopo i due anticipi esterni della settima giornata, in vista della Supercoppa che le vedrà affrontarsi sabato sera per alzare il primo trofeo della nuova stagione. Non conosce limiti la capolista Imoco Conegliano che vince l’ottava partita consecutiva espugnando con un secco 3-0 il campo della Bosca San Bernardo Cuneo. Santareli ...

Tina Cipollari di Uomini e Donne a dieta - bilancia crudele : quanto pesa questa settimana. Poi la ‘soluzione’ : “Lo farà in studio” : Al trono over di Uomini e Donne dominano ancora Gemma Galgani e la coppia Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma è anche giunta l’ora di una nuova prova della bilancia per Tina Cipollari. La Vamp di Canale 5 è (o dovrebbe essere) a dieta ferrea dopo che ha accettato la sfida di dimagrire con il supporto di una naturopata e di pesarsi in puntata ogni settimana. L’obiettivo di Tina, lo ricordiamo, è quello di perdere almeno 25 kg entro Natale e ...

“Codice Rosso”- A Milano un evento contro la violenza sulle donne tra pugilato ed esperti del settore : Lo spazio antologico degli East End Studios di Milano si trasforma in un ring reale e metaforico per combattere violenze domestiche, maltrattamenti e femminicidi Il 16 novembre dalle 18:00 nella suggestiva cornice dello spazio antologico, East End Studios di via Mecenate 84/10 si svolgerà “Codice Rosso”, un evento per le donne nel quale si alterneranno sul ring 16 atlete dilettanti di pugilato e 2 atleti professionisti, per un totale di ...

“È scoccata la scintilla”. Uomini e Donne - Gemma Galgani al settimo cielo : finalmente un sorriso dopo tante delusioni : finalmente un po’ di gioia per Gemma Galgani. E tutti si chiedono se non sarà la volta buona per lei. dopo la porta chiusa trovata da Jean Pierre, che senza troppo starci a pensare ha sottolineato di vedere nella dama niente più di un’amica, e le storie ormai datate con Marco Firpo e l’ex storico Giorgio Manetti (mai davvero dimenticato) ecco che all’orizzonte si vede un po’ di sereno. In studio infatti ecco una sorpresa per Gemma Galgani. Si ...

Le testimonianze pubbliche per l’impeachment contro Donald Trump cominceranno la settimana prossima : Le testimonianze pubbliche per l’impeachment contro il presidente statunitense Donald Trump cominceranno la settimana prossima alla Camera dei Rappresentanti, dopo più di un mese in cui la commissione che si sta occupando delle indagini su Trump ha raccolto testimonianze a

NFL 2019-2020 (9a settimana) : 49ers unici imbattuti - i Ravens stendono i Patriots - cadono Packers e Vikings : Una nona settimana della NFL 2019-2020 che non è certo passata inosservata. Innanzitutto i San Francisco 49ers continuano nel loro percorso netto salendo 8-0 in una NFC sempre più combattuta. Alle loro spalle cadono fragorosamente i Packers, perdono anche i Vikings, mentre Seattle la spunta in qualche modo sui Bucs. Nella AFC i Ravens stendono gli imbattuti Patriots, che rimangono in vetta con 8-1, ma Bills, Texans, Chiefs e gli stessi Tampa Bay ...

“Stop”. Uomini e Donne - l’annuncio arriva da Mediaset : Brutta notizia per gli appassionati del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Tenuto conto che l’1 novembre è la festa di Ognissanti, la programmazione ha subito diverse sostanziali modifiche. Andrà in onda ‘Il Segreto’, ma mancheranno all’appello tre programmazioni. Le soap opera ‘Beautiful’ e ‘Una Vita’ non saranno trasmesse ed anche ‘Uomini e Donne’ è stato cancellato. I telespettatori ...

Caltanissetta : falsi dentisti in un Centro odontoiatrico - truffa e lesioni personali (2) : (Adnkronos) - Il direttore sanitario avrebbe avuto l’obbligo di presenziare alle attività del Centro e di garantire la salute dei pazienti, invece riceveva solamente un compenso mensile senza partecipare direttamente alle attività. L’igienista dentale invece operava abusivamente all’interno dello st