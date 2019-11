Il Segreto | trama 26 novembre | Mauricio non vuole far del male ad Irene e l' Arellano

Il Segreto - trama 24 novembre : Lola lavora per Francisca - l'Ortega presta i soldi ad Isaac : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. La trama della puntata trasmessa, al termine di Una Vita, domenica 24 novembre rivela che Lola Mendana mentirà a Prudencio Ortega su di un aspetto della sua vita. I seguaci, infatti, scopriranno che è una spia di Francisca Montenegro. Isaac Guerrero, invece, riuscirà a trovare i soldi per l'intervento di Elsa ...

Il Segreto - trama 24 novembre : Lola diventa un'informatrice di Francisca : Le anticipazioni della puntata de Il Segreto, che andrà in onda domenica 24 novembre alle 16.10 su Canale 5, rivelano che Lola verrà ingaggiata da Donna Francisca per diventare una sua spia. La giovane, ovviamente, si troverà in serie difficoltà a causa del sentimento profondo che nutre verso Prudencio. Quest'ultimo sarà ignaro del Segreto che nasconde la sua donna. D'altro canto, Isaac riuscirà ad ottenere il prestito da Prudencio, pertanto ...

Il Segreto - trama giovedì 21/11 : Guerrero chiede dei soldi all'Ortega per aiutare Elsa : Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la puntata trasmessa giovedì 21 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Isaac Guerrero deciderà di fare di tutto pur di ottenere la somma necessaria per far operare la sua amata al cuore. Per questo motivo, il fidanzato di Elsa Laguna si spingerà addirittura a chiedere un prestito a Prudencio Ortega, diventato nel frattempo un usuraio dopo l'acquisto dell'ex bottega di Fe. Infine, Meliton e ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 25 novembre al 1 dicembre 2019 : La Tragica Morte di Adela! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre 2019: Adela muore Tragicamente! Carmelo vuole sparare a Francisca, ma… Anticipazioni Il Segreto: Adela muore in un incidente in auto! Consuelo sorprende Antolina, che non è affatto cambiata, a casa di Isaac, mentre Elsa subisce un delicatissimo intervento. Carmelo prepara la sua vendetta contro Francisca ed a farne le spese è Mauricio! Drammi, intrighi, ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 25 Novembre a Domenica 1 Dicembre 2019 : Henry Scopre Il Segreto di Annabelle! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 25 Novembre a Domenica 1 Dicembre 2019: Annabelle non ha perso la vista! Ed Henry lo Scopre. Ma… Anticipazioni Tempesta d’amore: Annabelle ritorna con Joshua e Denise si riconcilia con Henry. Quest’ultimo Scopre che la Sullivan non ha perso la vista. Eva parte per l’Italia e quando ritorna è pronta a prendere la sua decisione. Tra Tina e Ragnar si insinua una ...

Il Segreto trama del 19 novembre : Prudencio bacia Lola : Un nuovo e avvincente episodio de Il segreto attende i telespettatori nel pomeriggio del 19 novembre su Canale 5, dove i fan della soap ambientata a Puente Viejo scopriranno ulteriori novità legate alle indagini sull'esplosione avvenuta alle nozze di Fernando e che vedono Severo come principale indiziato. Dopo il ritrovamento di un'impronta digitale sui resti dell'ordigno, donna Francisca sarà sempre più convinta della colpevolezza del Santacruz ...

Il Segreto - trama del 17 novembre : la Montenegro vuole farsi giustizia da sola : Domenica 17 novembre, nel pomeriggio di Canale 5 dedicato alle soap, andrà in onda una nuova puntata de Il segreto e dove i fan vedranno come donna Francisca sia più che mai determinata a vendicarsi di Severo Santacruz, convinta che l'uomo sia il responsabile dell'attentato avvenuto il giorno delle nozze di Fernando e che ha provocato la paralisi alle gambe di Maria, nonché la morte di Maria Elena. La matrona, anche senza prove certe, decreterà ...

Seconda puntata di Oltre la Soglia su Canale5 - trama 13 novembre : Di Muro scoprirà il Segreto di Tosca? : Una storia impossibile quella tra Tosca e il PM Di Muro, ma alla quale nessuno dei due sembra disposto a rinunciare. La Seconda puntata di Oltre la Soglia, in onda stasera 13 novembre, continua a seguire le vicende della bella quanto instabile dottoressa interpretata da Gabriella Pession, divisa tra il suo lavoro e la sua complicata vita personale. La donna, infatti, soffre di schizofrenia paranoide. Nei momenti di maggiore stress, ecco apparire ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 18-24 novembre 2019 : Antolina Ritorna e Stupisce Tutti! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 18 a domenica 24 novembre 2019: Francisca ha un perfido piano contro Severo. Antolina vuole aiutare Elsa! Anticipazioni Il Segreto: Antolina vuole restituire i soldi che ha rubato ad Isaac prima di partire per aiutare Elsa a curarsi! Francisca è pronta a mettere in moto un piano contro Adela ed Irene per far soffrire Severo e Carmelo. Raimundo le ricorda che, così facendo, pagherà amare ...

Il Segreto - trama 11 novembre : la Castaneda scopre che non potrà più camminare : Nella puntata de Il segreto in onda su Canale 5 lunedì 11 novembre non mancheranno i colpi di scena, che terranno incollati al televisore i numerosissimi fan della telenovela iberica ideata da Aurora Guerra. Secondo quanto riportano le anticipazioni, nel corso del nuovo episodio, Maria riceverà una cattiva notizia circa il suo stato di salute. Il dottor Zabaleta infatti, constaterà che la Castaneda ha perso l'uso delle gambe e toccherà a ...

Il Segreto - trama del 10 novembre : Maria rimane paralizzata - Matias rischia di morire : La trama della puntata de Il Segreto trasmessa domenica 10 novembre dopo l'appuntamento con la soap opera di "Una Vita" annuncia tante novità per i telespettatori italiani. In particolare, Matias Castaneda rischierà di morire dopo aver contratto una grave infezione, mentre sua sorella Maria rimarrà paralizzata dopo una visita del dottor Zabaleta. Il Segreto, puntata 10 novembre: Matias contrae una grave infezione Nuovi colpi di scena terranno ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 11-17 Novembre 2019 : Diagnosi Infauste per Matias - Maria ed Elsa! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 11 a domenica 17 Novembre 2019: Maria sulla sedia a rotelle, Matias muore? Elsa ed un male incurabile… Anticipazioni Il Segreto: Matias rischia di morire, mentre Maria rimane paralizzata! Elsa ha una malattia incurabile. Antolina ritorna a Puente Viejo, mentre Onesimo e Meliton si sfidano per Saturna. Lola viene lasciata dal fidanzato. Prudencio la invita a fare una passeggiata. Francsca ...

Il Segreto - trama 5 novembre : al matrimonio di Fernando e Maria Elena scoppia un esplosivo : Il Segreto continua il suo incredibile successo sulle reti Mediaset. La trama della puntata di martedì 5 novembre dopo l'appuntamento con Uomini e Donne, svela che le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena si tingeranno di rosso, quando scoppierà una bomba. Consuelo e Isaac Guerrero, invece, avranno dei sospetti sullo strano comportamento di Elsa. Il Segreto, puntata 5 novembre: Consuelo e Isaac dubitano di Elsa Imperdibili novità accadranno ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 4-10 novembre 2019 : Un Ordigno alla Casona! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 4 a domenica 10 novembre 2019: dopo le nozze di Fernando e Maria Elena scoppia un Ordigno. E’ stato Severo? Anticipazioni Il Segreto: scoppia una bomba durante le nozze di Fernando e Maria Elena! Maria e Matias gravemente feriti! Severo sembra nascondere qualcosa, mentre Elsa vuole lasciare Isaac! E fa una strana ed allarmante telefonata al carcere di Puente Viejo! Drammi e morte nei ...