Il Segreto | arriva l’addio definitivo tra Matias e Marcela? Il disprezzo di lei

Il Segreto anticipazioni : arriva DORI VILCHES - ecco chi è : Terribile “antagonista” in arrivo per Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: la ragazza dovrà infatti interagire con DORI VILCHES (Marian Degas), un’infermiera senza scrupoli assunta da Fernando Mesia (Carlos Serrano). Scopriamo dunque insieme come verrà introdotta la new entry… Il Segreto, news: Maria si trasferisce a La Havana con Fernando Se si dà uno sguardo alle anticipazioni ...

Il Segreto : ALEJANDRA MECO (Elsa) arriva in Italia - ecco quando e dove : Grande notizia per gli appassionati delle soap spagnole: arriverà in Italia ALEJANDRA MECO, direttamente da Il segreto dove interpreta Elsa. ALEJANDRA, senza dubbio, è la superstar delle soap spagnole più amata e popolare. È lei l’unica attrice ad aver interpretato prima Una vita e poi Il segreto, dove la vediamo ancora, nei panni dell’eroina romantica. Ad Acacias 38 era la maestra Teresa, adesso a Puente Viejo è la dolce e ...

Il Segreto anticipazioni - arriva Dori : nuovi tradimenti a Puente Viejo : anticipazioni Il Segreto: Marian Degas è la terribile Dori Vilches Un nuovo terribile personaggio entrerà presto nelle trame de Il Segreto. La soap opera spagnola di Aurora Guerra vedrà l’ingresso di una dark lady, Dori Vilches, interpretata da Marian Degas, che sconvolgerà le trame della telenovelas. Dori sarà l’infermiera di Maria Castaneda, che resterà sulla sedia a rotelle dopo l’attentato ai danni di Donna Francisca. La ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 22 e 21 ottobre : a Puente Vejo arriva Maria Elena : Il Segreto, Anticipazioni puntata 22 e 21 ottobre. Maria riceve una lettera da Roberto mentre a Puente Vejo arriva Maria Elena, la fidanzata di Fernando.

Il Segreto - trame 14 e 15 ottobre : arriva una lettera misteriosa - forse scritta da Roberto : I prossimi due appuntamenti con la soap opera Il Segreto, quelli di lunedì 14 e martedì 15 ottobre saranno incentrati su Adela e su di una strana lettera proveniente da Cuba. In un primo momento, infatti, assisteremo alla rivolta organizzata dai sovversivi contro la donna: queste persone si scaglieranno contro l'insegnante per criticare fortemente i suoi metodi d'insegnamento. I concittadini, però, si schiereranno con la donna e con loro anche ...

Il Segreto spoiler 12 ottobre : Gracia arriva a sorpresa in paese con la piccola Belen : Oggi alle 15:20 circa su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della soap opera Il Segreto. Stando alle anticipazioni, la bottegaia Dolores sarà impaziente di poter vedere per la prima volta la nipote. Purtroppo però Marcela Del Molino e Consuelo le daranno una brutta notizia, infatti riporteranno che Gracia ha deciso di posticipare la partenza e il conseguente rientro a Puente Viejo Gracia torna a Puente Viejo senza avvertire la ...

Il Segreto - anticipazioni : arriva SATURNA - ecco chi farà litigare : Una bizzarra new entry sconvolgerà la vita dello sceriffo Meliton Melquiades (Roberto Saiz) e di Onesimo Mirañar (Josè Gabriel Campos) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Come facilmente prevedibile, la storyline si tingerà di comico ed i telespettatori assisteranno a diversi momenti divertenti tra i due “antagonisti”. Il Segreto, spoiler: a Puente Viejo arriva la pescivendola SATURNA Le anticipazioni segnalano che tutto ...

Anticipazioni Il Segreto - arriva Saturna : “Darò vita a un triangolo” : Il Segreto Anticipazioni: arriva Saturna interpretata da Amanda Marugan Il Segreto, la soap spagnola sbarcata in Italia da qualche anno ormai, continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. Non solo intrighi, inganni, vendette, omicidi e amori tormentati ma anche risate e siparietti divertenti. Nelle prossime puntate de Il Segreto arriverà un nuovo personaggio: la pescivendola Saturna interpretata da Amanda Marugan. Come raccontato ...

Il Segreto - spoiler puntata 7 ottobre : i coniugi Ortega fuggono - Lola arriva : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera iberica che ogni giorno conquista sempre più consensi in Italia. Gli spoiler della puntata in programma lunedì 7 ottobre alle ore 16.10 su Canale 5, rivelano che i telespettatori dovranno dire addio a Julieta e Saul. I coniugi Ortega, infatti, fuggiranno a Roma per evitare di finire in galera, mentre Lola, un nuovo personaggio si presenterà all'enoteca per chiedere aiuto a ...