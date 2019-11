Il presidente del Genk | “Berge? Su di lui ci sono Napoli | Liverpool e tanti altri club

Mondo del basket in lutto : è morto Gianfranco Fara storico presidente del Coni sardo : Fara era al suo quarto mandato da presidente regionale, era nato nel 1937 e aveva dedicato la sua intera esistenza al Mondo dello sport, soprattutto con un accento particolare al basket, sua passione personale. E' scomparso all'età di 82 anni, il ricordo del presidente della Regione Christian Solinas: "Perdiamo un grande uomo di sport"Continua a leggere

Mario Balotelli - il presidente del Brescia Cellino ai giornalisti : "Che vi devo dire? Che è nero - sta lavorando per schiarirsi" : "Che vi devo dire? Che è nero, sta lavorando per schiarirsi". Bufera sulle parole del presidente del Brescia, Massimo Cellino, che ha risposto così a margine dell'assemblea della Lega Serie A sull'esclusione di Mario Balotelli dalla partita contro la Roma.

Veneto - polemica per scelte del Teatro Stabile. Il comico Balasso contro il presidente ed ex portavoce di Zaia : "Lega se n'è impossessata" : Cultura di destra e cultura di sinistra. Cultura leghista o progressista, cultura fascista o comunista… Attorno al Teatro Stabile del Veneto è scoppiata una guerra, come mai si era combattuta in un'istituzione culturale del Nordest. È cominciato tutto all'inizio di novembre quando il Comunale di Padova ha ospitato Marcello Veneziani con "1919 – I rivoluzionari", spettacolo che ha raccontato l'avventura di D'Annunzio

Lega Serie A - rinviata la nomina del vicepresidente : Il Consiglio della Lega Serie A, come era previsto alla vigilia, ha rinviato la nomina del vicepresidente, inserita all'ordine del giorno dopo le dimissioni del presidente Gaetano Miccichè. L'associazione dei venti club resta quindi per il momento senza rappresentanza Legale. Come riporta l'ANSA, qualora andasse a vuoto l'assemblea elettiva in programma lunedì 5 dicembre, entrerà

Il presidente dell'Unione delle Province : 'Dopo crollo del Morandi consegnammo dossier sulle 6mila opere in stato critico - nulla è cambiato' : "In poche settimane consegnammo al ministero delle Infrastrutture un quadro da cui emergeva la necessità di intervenire su 5.931 strutture, su cui avevamo già pronti i primi progetti, e di procedere con indagini tecnico diagnostiche urgenti su 14.089 opere. Ma nulla è stato fatto". Il lamento è del presidente dell'Upi, Michele de Pascale. E arriva a oltre un anno dalla consegna del dossier sullo stato di ponti e viadotti gestiti

L'ex presidente dello Ior : "Ecco tutti i pericoli dell'ambientalismo" : Francesco Boezi L'ambientalismo ha origine negli anni 70'. Ma la Chiesa cattolica se ne sta interessando ora. Il pensiero al riguardo di Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente dello Ior L'ambientalismo è uno dei mantra della contemporaneità. Pure la Chiesa cattolica, in specie dopo il Sinodo panamazzonico, sembra essersi convinta della necessità di misure urgenti. Papa Francesco sta ragionando sull'introduzione nel Catechismo

Klaus Iohannis è stato rieletto presidente della Romania : Klaus Iohannis è stato rieletto presidente della Romania, dopo aver battuto al ballottaggio la leader dei Socialdemocratici Viorica Dancila. Iohannis, che ha 60 anni e fa parte del Partito Liberale (di centrodestra), ha ottenuto il 65,1 per cento dei voti, mentre Dancila

Colombia - violato il coprifuoco : proteste sotto casa del presidente Duque a Bogotà. Tre agenti morti a Cauca : "No legami con manifestazioni" : Non si arresta a Bogotà la mobilitazione di piazza contro le politiche del governo di destra del presidente Ivan Duque. I manifestanti venerdì notte hanno sfidato il coprifuoco imposto dal presidente e richiesto dal sindaco della capitale Enrique Penalosa "per garantire la sicurezza di tutti gli abitanti della città": in centinaia sono scesi in strada per ripetere il "cacerolazo" con pentole e coperchi, il secondo dopo

A Castel Tirolo il presidente della Repubblica Mattarella ha elogiato il modello dell'Autonomia : "Nel grande ambito europeo, ciascun popolo sa di rappresentare una minoranza, perché l'Europa nasce composita e la sua forza consiste

Atletica : il presidente della federazione russa sospeso per aver ostacolato le indagini su Lysenko : La parola Russia e doping, purtroppo, convergono anche in questo caso. Come riportato dall'Ansa, il presidente della federazione di Atletica leggera russa Dmitri Shliakhtin è stato sospeso dall'organismo disciplinare indipendente Athletics Integrity Unit (Aiu) per aver ostacolato le indagini concernenti il campione di salto in alto Danil Lysenko, argento nei Mondiali 2017 a Londra ed oro nella rassegna iridata indoor a Birmingham nel

Cessione Ascoli - il gruppo Tod's smentisce l'interesse : parole importanti anche dal presidente del club : Il gruppo Tod's ha smentito l'interesse all'acquisto dell'Ascoli Calcio, voce circolata nelle ultime ore su alcuni organi di stampa. E' quanto si legge in una nota del gruppo guidato dell'imprenditore Diego Della Valle in cui si sottolinea come la notizia sia "priva di ogni fondamento". Lo stesso presidente dell'Ascoli, Massimo Pulcinelli, è intervenuto sulla vicenda: "Non ho mai

Formula 1 - John Elkann infuriato con Vettel e Leclerc : parole durissime del presidente della Ferrari : Il presidente della Ferrari non ha usato giri di parole per esprimere la propria rabbia relativamente all'incidente avvenuto a Interlagos tra Vettel e Leclerc L'incidente di Interlagos non è piaciuto a nessuno in casa Ferrari, tanto meno al presidente John Elkann, che ha espresso tutta la propria rabbia sul comportamento tenuto in pista da Vettel e Leclerc. Photo4/LaPresse Presente all'Investor Day di Exor, il numero uno

Bpm - l'ex presidente Ponzellini assolto dall'accusa di associazione per delinquere. Prescritta la corruzione : l'ex presidente di Bpm Massimo Ponzellini è stato assolto dall'accusa di associazione per delinquere nel processo d'appello con al centro i presunti finanziamenti illeciti concessi dall'istituto tra il 2009 e il 2011. Lo ha deciso la seconda sezione della Corte d'Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado. Il reato di corruzione privata, per il quale nel dicembre 2017 in primo grado era stato condannato ad un anno e sei mesi, è