Il movimento anti-Salvini tra sardine | pescatori di elettori e marinai incerti

Mattia Santori leader del movimento delle sardine a Mezz’ora su Rai tre - “Siamo l’anticorpo di Matteo Salvini” : E’ diventato in pochissimi giorni famosissimo. Dopo che in piazza a Bologna ha radunato 10 mila persone e ha dato vita al tanto chiaccherato movimento delle sardine. Stiamo parlando di Matteo Santori che con tre amici è riuscito a radunare in pochissime ore 10 mila persone e dare vita a un movimento che sta prendendo piede in tutt’Italia. Mattia Santori è stato intervistato nel pomeriggio di ieri da Lucia Annunziata conduttrice del ...

Mattia Santori - portavoce delle Sardine : "Non siamo un movimento politico - siamo degli anticorpi" : “Il nostro è un ruolo di anticorpi. siamo più un anticorpo che un movimento politico”. Così Mattia Santori, portavoce del movimento delle Sardine in collegamento con Mezz’ora in più in onda su Rai3, spiegando che questo è accaduto come reazione legata al territorio bolognese, dove sono andati in piazza per la prima volta.“Lì ci siamo sentiti invasi da un discorso politico basato ...

Di Maio blinda il M5s : nessuna virata a sinistra - il movimento va avanti per la sua strada : Racconta un fedelissimo di Luigi Di Maio alla Camera che il Pd sarebbe sempre in pressing più su Beppe Grillo che sugli esponenti di primo piano - qualcuno, tra gli altri, fa il nome del sindaco di Milano Beppe Sala - affinché intervenga in modo da spingere i pentastellati ad un asse più strutturato con i dem. Stamattina dal Nazareno si è ribadito in ogni caso che non c'è alcuna 'invasione di campo', che Nicola Zingaretti non ha mai espresso ...

Ciclismo - i giovani italiani più interessanti da seguire nel 2020 tra gli Under23. Aleotti la punta del movimento azzurro - Fancellu e Frigo pronti a consacrarsi : Il movimento ciclistico giovanile italiano, negli ultimi tempi, dopo un periodo buio, ha, finalmente, ricominciato a produrre talenti di un certo spessore. Non a caso, infatti, il titolo Mondiale U23, nel 2019, grazie a Samuele Battistella, è tornato nel Bel Paese dopo ben 17 anni dall’ultima volta. Nonostante l’iridato sopraccitato e tanti altri grossi nomi della categoria come Alberto Dainese, campione d’Europa in carica ...

Salute - meditazione in movimento : nuova tecnica anti stress : stress ‘malattia’ dei nostri giorni: nove italiani su dieci soffrono di una qualche patologia ad esso correlata, e troppo stress può rivelarsi nel tempo invalidante e pericoloso per la Salute. Numerosi studi stanno dimostrando che meditazione e movimento sono due strumenti molto efficaci per contrastarlo. Da qui un approccio innovativo che li ‘sposa’: si chiama ‘Quadrato Motor Training’ ed è proposto – ...

Sondaggi politici elettorali : movimento 5 Stelle davanti al PD - Lega al 33 - 6% : Nelle scorse ore SWG ha reso note le nuove intenzioni di voto ai partiti da parte dei cittadini. I Sondaggi politici pubblicati dal TG La7, risalenti al 27 ottobre 2019, mostrano un cambio di posizioni alle spalle della Lega, che rimane sempre al comando nonostante un leggero calo. Si registra il sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del PD. I pentastellati di Luigi Di Maio si riprendono, seppur di poco, il secondo posto. Il distacco dalla ...

In Cina è stata arrestata Huang Xueqin - una delle più importanti attiviste del movimento #MeToo cinese : Le autorità cinesi hanno arrestato la giornalista Huang Xueqin, una delle più importanti attiviste del movimento #MeToo in Cina. Huang, 31 anni, è stata arrestata la scorsa settimana a Guangzhou, città meridionale della Cina, con l’accusa di «provocare litigi e problemi»,

La polizia di Londra ha vietato le proteste del movimento ecologista Extinction Rebellion e ha sgomberato Trafalgar Square dalle tende dei manifestanti : La polizia di Londra ha vietato le proteste del movimento ecologista Extinction Rebellion e ha sgomberato Trafalgar Square dalle tende dei manifestanti. Le azioni di disobbedienza civile di Extinction Rebellion erano iniziate lo scorso 7 ottobre in tutto il mondo