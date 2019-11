Il Mose e il Magistrato delle Acque per difendere Venezia di G Seminara

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) (A cura di Giovanni, professore emerito dell’Università di Genova, presidente della commissione Ambiente dei Lincei) Quando, nel 2007, mi dimisi dal Comitato Scientifico del CORILA, un ente che coordinava la ricerca scientifica sulla Laguna di, mi ero ripromesso di non intervenire più sulle polemiche riguardanti la salvaguardia die della sua Laguna. Alcuni anni di impegno scientifico su tali temi e di contatto con le varie realtà che, a diverso titolo, si sono confrontate (e scontrate) per decenni, mi aveva convinto che il problema della difesa dinon è solo un problema scientifico-tecnico, ma soprattutto politico. Non ho cambiato idea, anzi i recenti eventi ne sono a mio avviso la miglior conferma. Ma lo spettacolo offerto dal dibattito pubblico in questi giorni mi costringe a non tener fede al mio proposito. Il ...

rpiccolo1998 : RT @laramps: Renzi abolí il Magistrato delle Acque, secolare istituzione di prevenzione e protezione a Venezia. In linea con la sua idea d… - Barbara_Goi : @nzingaretti @pdnetwork @nzingaretti rivogliamo magistrato acque a #Venezia e ministero ambiente Italia Berlusconi… - Barbara_Goi : @nzingaretti rivogliamo magistrato acque a #Venezia e ministero ambiente Italia Berlusconi Galan e Zaia hanno alle… -