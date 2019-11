Il mistero del tailleur rosa di Jackie Kennedy | per vederlo si dovrà attendere il 2103

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Lo aveva indosso il giorno in cui spararono al marito John Fitzgerald. Si macchiò di sangue, ma lei non volle toglierlo fino al giorno successivo. Ilacceso dinel corso degli anni è diventato un simbolo, anche se per lei, in quel momento, era semplicemente un “grido”, un modo per ricordare cosa era stato fatto al presidente degli Stati Uniti. Un simbolo vero e proprio che, però, rischia di rimanere segreto: per ammirarlo dobbiamo prepararci adalmeno 84 anni. Secondo i media americani, potrebbe rimanere nascosto fino al.Ilcon bottoni dorati e tasche e colletto bordati di blu, in lana e doppiopetto, è conservato al National Archives and Records Administration’s College Park, nel Maryland. Si trova in una scatola creata su misura, in grado di mantenere sotto controllo ...

