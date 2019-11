Il maltempo non dà tregua | allerta rossa in Emilia-Romagna

"Non chiamatelo maltempo" : l'emergenza climatica mette sotto accusa la politica : Alla Camera è in discussione una mozione per impegnare il Governo a decretare l'emergenza climatica. Ma negli ultimi 20 anni...

In Veneto ancora allerta arancione nonostante la tregua del maltempo : preoccupano i fiumi ingrossati : Il bel tempo di oggi e domani sul Veneto sta aiutando il deflusso dell’onda di piena sui corsi d’acqua. I livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita nei tratti distali dei fiumi Gorzone, Adige e Livenza, in quest’ultimo a causa delle operazioni di rilascio controllato dagli invasi di Ravedis e Ponte Racli. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

maltempo Piemonte - allagamenti e frane ad Asti : “Non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni” : In tutto l’Astigiano sono chiuse una trentina di strade, in val Bormida e nella zona sud, ma anche in altri Comuni del nord della provincia. “Siamo preoccupati perché non abbiamo risorse necessarie per far fronte ai danni creati dal Maltempo,” ha affermato il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, al termine della riunione del centro di coordinamento soccorsi della prefettura. “abbiamo finita una fase, ma se ...

maltempo - il viadotto dell’A6 Torino Savona non è crollato : l’ha travolto una frana enorme [FOTO e VIDEO SHOCK] : Non è crollato il viadotto dell’Autostrada Torino-Savona, l’A6, dove ieri s’è temuto il peggio. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma è importante specificare come non ci sia stato alcun crollo strutturale ma una frana, enorme, che ha travolto la struttura dell’autostrada. Nella zona durante il weekend si sono verificate piogge alluvionali (oltre 500mm di precipitazione nell’arco di 48 ore), tanto che tra ...

Previsioni meteo lunedì 25 novembre - il maltempo non rallenta : pioggia a Sud e sulle Isole : Le Previsioni meteo della giornata di domani lunedì 25 novembre fanno intendere che il maltempo non intende abbandonare la Penisola. Ancora pioggia dunque, poi una nuova perturbazione colpirà l'Italia. Allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in altre 8 regioni. Scuole chiuse in varie città italiane.Continua a leggere

maltempo Liguria - il governatore Toti : “Invito le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi” : “Inviterei tutte le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi finché non saremo intervenuti con le somme urgenze“: lo ha dichiarato il governatore Giovanni Toti in diretta dalla sua pagina Facebook fornendo aggiornamenti sul crollo al viadotto sull’autostrada A6 Torino Savona. La porzione di ponte è crollata al km 122: la tratta collegava Savona con le principali città dell’entroterra e della Val Bormida ...

maltempo : “Non possiamo più parlare di eventi eccezionali - sono la naturale conseguenza del nostro agire” : “Abbiamo maltrattato il territorio, modificando le morfologie dei luoghi, consumando suolo e impermeabilizzando grandi superfici, costruendo nelle aree destinate al transito delle acque. Gli eventi di cronaca che registriamo in questi giorni sono la naturale conseguenza del nostro agire. Se non abbiamo il coraggio di cambiare la politica applicando il principio della sostenibilità economica, sociale e ambientale dello sviluppo, saremo ...

Questo non è maltempo - questa è colpa nostra : A ogni acquazzone, la stessa conta dei danni, dei disagi, delle vittime. Ma mai che si ponga rimedio davvero al problema: quello di un territorio e di città vittima dell'incuria, che avrebbero bisogno di investimenti e di manutenzioni che non esistono. E intanto la Corte dei Conti denuncia: dei soldi stanziati contro il dissesto idrogeologico, solo il 20% viene effettivamente speso.Continua a leggere

maltempo : Di Maio - 'comuni non possono affrontare messa in sicurezza territori' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Quello che sta vivendo in questo momento Licata lo hanno vissuto altri comuni siciliani dallo scorso 25 ottobre. E succede ormai da anni in questo periodo dell'anno". Così Luigi D Maio a Licata (Agrigento). "Sono fenomeni atmosferici che si trasformano, cam

maltempo : Di Maio - 'non si può intervenire solo per l'emergenza' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "E' difficile pensare che possiamo andare avanti così, immaginando di intervenire sempre e solo per emergenza". Così il leader del M5S Luigi Di Maio parlando al Comune di Licata (Agrigento). "Ormai i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e chi

maltempo : Di Maio - 'città del Sud trattate da serie C - non c'è solo Venezia' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Le nostre città del Sud, le nostre regioni, rischiano sempre di essere trattati da serie B, però questa volta siamo arrivati alla serie C, perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava ricordarsi della Sicilia che 15 giorni prima aveva lanc

Il maltempo non dà tregua : situazioni critiche in Liguria e Piemonte : E’ allerta rossa in Liguria e Piemonte. Si registrano allagamenti in provincia di Alessandria e in Valpolcevera per la pioggia

maltempo - Liguria sott'acqua. Toti : "Non uscite di casa" : Alessandro Ferro galleryMaltempo in LiguriaUna forte ondata di Maltempo sta mettendo in ginocchio la Liguria dove non si contano più gli allagamenti e le frane per le incessanti piogge che cadono da questa notte. Il Presidente Toti: "Non uscite da casa" La Liguria è sott'acqua per il forte Maltempo che da questa notte sta colpendo l'intera regione ed è scattata l'allerta rossa della Protezione Civile, il grado massimo e più ...

maltempo - allerta rossa a Genova : 120 persone isolate e 19 sfollati. Il governatore Toti : “Non uscite di casa - massima prudenza” : È scattata alla mezzanotte di sabato l’allerta rossa a Genova a causa delle forti piogge che stanno colpendo la Liguria Tanti i disagi: in città già 19 persone sono state allontanate dalle loro abitazioni in via Rivarolo e a Teglia, mentre in corso Perrone quattro palazzine, per un totale di 120 persone, sono rimaste isolate a causa degli allagamenti e di una frana. “Non uscite di casa in queste ore di allerta rossa! Fatelo solo se ...