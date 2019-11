Il Madonna del Monte era insicuro | già abbattuti i due ponti-gemelli

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Nino Materi Altri 5 viadotti «critici»: tre in Liguria, uno in Abruzzo e in Campania Il viadotto «del» crollato ieri sulla A6 Torino-Savona era a rischio. Il suo nome figurava non solo nella mappa deibisognosi di urgenti lavori di adeguamento strutturale, ma anche nella cartina dei tratti autostradali da sottoporre ad attento monitoraggio in vista di un eventuale totale ripristino; insomma, una struttura potenzialmente da abbattere e ricostruire ex novo. Un malato malfermo sui suoi piloni, in attesa della cura migliore per tornare in salute. Ma nell'attesa dell'intervento più idoneo il «paziente» è collassato. Per fortuna senza provocare una strage. Ma a sventare la sciagura di un Morandi-bis è stato solo il destino, in questo caso miracolosamente schierato dalla parte giusta. Il punto esatto in cui il viadotto è venuto giù è tra Savona e Altare, in ...

emergenzavvf : #Savona, crolla parte di un viadotto sull’autostrada #A6, altezza Madonna del Monte: #vigilidelfuoco al lavoro per… - poliziadistato : #A6 Immagini attività soccorso e gestione viabilità di #PoliziaStradale #Savona con @emergenzavvf su tratto interes… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Leonardo da Vinci, Madonna Benois, 1478-1482, Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo.… -