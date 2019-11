Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ilsi, sul più bello. In vantaggio per 2-0 si fa rimontare e porta a casa solo un punto nel posticipo (ulteriormente posticipato di un giorno a causa della pioggia) della 13esima giornata. E’ comunque l’undicesimo risultato positivo per la squadra di Maran, che a pochi minuti dal termine era virtualmente terza a pari punti con la Lazio. Il finale di gara inaspettato, dopo il doppio vantaggio firmato da Joao Pedro e Nainggolan regala prima un rigore a Lapadula (con espulsione di Cacciatore) poi l’arbitro espelle l’attaccante e Olsen per una accenno di rissa. Al 91′ infine Calderoni segna il gol del definitivo 2-2. L'articolo Ilsial 91′ ilNapolista.

napolista : Il Cagliari si impantana a Lecce: terzo posto sfumato al 91'. In vantaggio per 2-0 i sardi si fanno rimontare 2-2… -