Il 5G di TIM arriva anche a Genova | disponibili da oggi i primi servizi per aziende e

Previsioni meteo : nubi e qualche pioggia in setTIMana - poi arriva l'inverno! : La potente perturbazione che nel week-end ha creato gravi disagi e danni in lungo e in largo sull'Italia, si sta rapidamente consumando sulle regioni meridionali. Le ultime piogge stanno interessando...

Viadotto Savona - i tesTIMoni del crollo : “Ho pensato subito ad un nuovo ponte Morandi”. “Arrivava un pullman - lo abbiamo fermato” : Daniele Cassol riuscito a fermarsi a pochi metri dall’orlo del baratro che si è parto sull’autostrada A6 con il crollo del Viadotto a Madonna del Monte. “Ero in fase di sorpasso – racconta l’uomo, che ha 56 anni e fa il vigilante – ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore. Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il Viadotto non c’era più“. “Dietro di me arrivava ...

Terremoto dell’Irpinia - 39 anni dopo arrivano gli ulTIMi fondi : 3 mila morti nel sisma : Quasi cento milioni è la cifra che serve a chiudere definitivamente i conti con il Terremoto del 23 novembre del 1980 che colpì l’Irpinia e la Basilicata, provocando la morte di oltre 3 mila persone. In provincia di Avellino si contò il maggior numero di vittime. A distanza di 39 anni, la “coda” della ricostruzione fa riferimento a risorse nazionali stanziate nel 2008 ma mai rese concretamente disponibili destinate ad opere ...

Maltempo Liguria - aperta diga - piena del Roya arriva a VenTIMiglia : ora criticità per la mareggiata : Il Maltempo in atto anche oltre confine ha indotto ad aprire la diga di Meches in Francia (Valle delle Meraviglia) aumentando in maniera esponenziale la portata del fiume Roya che nel tratto finale scorre in territorio ligure. L’ondata di piena del fiume è da poco arrivata alla foce e il corso d’acqua appare al momento sotto controllo: a Ventimiglia, sulla Passerella Squarciafichi, di fronte ai giardini pubblici, il Roya si è ...

Ribery : “Ancelotti? Grande persona e otTIMo allenatore. Ma è arrivato in un momento di grossi problemi in società” : Il Corriere dello Sport ospita oggi una lunga intervista a Franck Ribery. Uno che non ha dimenticato da dove viene, le sue origini. Lo spiega lui stesso, a riprova della sua autenticità. “Non ho mai dimenticato le mie origini, da dove provengo. Conosco il significato della parola “difficoltà” perché è nelle difficoltà che sono cresciuto. Famiglia povera la mia, padre, madre, tre fratelli e una sorella. Mio padre ha smesso di lavorare ...

La setTIMana del Black Friday di Amazon è arrivata : ecco le migliori offerte : La settimana del Black Friday di Amazon è già qui: ecco le migliori offerte su smartphone, smartwatch, Smart TV, fotocamere, laptop cuffie e accessori vari selezionate per voi. L'articolo La settimana del Black Friday di Amazon è arrivata: ecco le migliori offerte proviene da TuttoAndroid.

Arriva in Italia il primo invesTIMento sostenibile per obiettivi Onu : Investimenti non solo di valore ma anche legati alla sostenibilità ambientale. La soluzione assicurativa proposta da Generali.

Hyundai Kona Electric - Arriva lofferta per lallesTIMento XPrime : La Hyundai propone in Italia unofferta per agevolare lacquisto della Kona Electric. La crossover coreana a zero emissioni, nella versione con batteria da 39 kWh, sarà infatti disponibile fino al 30 novembre, nellallestimento XPrime.I dettagli dellofferta. La promozione è riservata ai clienti che sceglieranno di adottare la formula del finanziamento i-Plus Anticipo Zero e Tasso Zero (con rate da 299 euro al mese) e sarà valida in caso di ...

Previsioni Meteo - la clamorosa ipotesi per fine mese : la prossima setTIMana arriva un caldo Anticiclone : L’Italia sta vivendo un mese di Novembre pesantemente condizionato dai fenomeni Meteo estremi, che continueranno anche nei prossimi giorni. Il maltempo, infatti, proseguirà per tutta la settimana, intensificandosi nel weekend quando un nuovo Ciclone attraverserà il nostro Paese tra Sabato 23 e Domenica 24 Novembre quando avremo nuove abbondanti e intense nevicate sulle Alpi con piogge torrenziali in Piemonte e Liguria in modo particolare ...

LineageOS 16 basata su Android 9 Pie arriva sugli ulTIMi top di gamma Samsung : Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ finalmente ricevono un porting non ufficiale della LineageOS 16: è ancora basata sui Android 9 Pie e non tutto funziona perfettamente, ma è comunque un bel passo avanti per la versione italiana di questi due smartphone, che sono basate su SoC Exynos. L'articolo LineageOS 16 basata su Android 9 Pie arriva sugli ultimi top di gamma Samsung proviene da TuttoAndroid.

ASUS ROG Phone 2 arriva in due nuove varianti : ecco la UlTIMate Edition e la Strix Edition : ASUS annuncia l'arrivo in Italia di ASUS ROG Phone 2 Strix Edition e ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition, due nuove varianti del suo smartPhone da gaming: ecco caratteristiche tecniche e prezzi. L'articolo ASUS ROG Phone 2 arriva in due nuove varianti: ecco la Ultimate Edition e la Strix Edition proviene da TuttoAndroid.

A Venezia arriva l’ulTIMa marea - inondazioni in Emilia e valanghe in Tirolo - chiusa l’Autobrennero : Allerta rossa nella pianura Emiliana, attenzione massima nella laguna di Venezia dove si contano già oltre un miliardo di danni. Tromba d’aria a Orbetello, bloccati i collegamenti per Procida

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo inarrivabile - Valentino Rossi otTIMo quarto. Dalle 13.30 FP4 e qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 ORARI FP4 E qualifiche: COME VEDERLE IN TV 10.45 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. Ci rivediamo Dalle 13.30 per FP4 e qualifiche! Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 10.43 Ancora un Quartararo stellare a Valencia! Stacca Marquez, Miller e un ottimo Rossi, mentre Vinales non risponde e si fa superare da Morbidelli. Petrucci e Dovizioso ...