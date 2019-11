Ibra al Milan? L’offerta c’è ma Gazidis frena

Ibrahimovic al Milan? L’offerta c’è ma Gazidis frena : Due milioni di euro netti fino al 30 giugno, più milioni netti per la prossima stagione prossima. Sarebbe questa, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’offerta che Paolo Maldini e Zone Boban avrebbero recapitato all’agente di Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola, per convincere l’attaccante svedese a vestire nuovamente la maglia rossonera. Zlatan, secondo quanto riportato dal […] L'articolo Ibrahimovic al Milan? ...

Milan-Napoli - Pioli : “squadra in crescita - ci è mancato solo il secondo gol”. Battuta su Ibrahimovic : “Ero sicuro avremmo fatto la prestazione, nelle ultime settimane la squadra era consapevole delle cose da fare. I ragazzi anno giocato con l’atteggiamento giusto, è mancato forse un gol. Peccato”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli. “L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, stiamo iniziando a giocare da squadra. Una partita che ...

Milan-Napoli - Massara apre le porte al ritorno di Ibrahimovic! : “Zlatan Ibrahimovic al Milan è una suggestione irresistibile ma rimane tale” Sono le importanti dichiarazioni del ds rossonero Ricky Massara, intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita contro il Napoli, il dirigente sembra aprire allo svedese. “E’ un grandissimo campione che ha già scritto pagine importanti per questo club. Normale sia una suggestione irresistibile ma rimane tale. Sul mercato avremo un ...

Milan - il ds Massara fa chiarezza su Ibrahimovic : “per ora è solo una suggestione irresistibile” : Il ds del Milan, Frederic Massara, glissa sulla trattativa per riportare Zlatan Ibrahimovic in rossonero: per ora solo una suggestione “Il problema dell’attacco si risolve lavorando e producendo più gioco, più occasioni. Ibrahimovic è un grande campione, ha scritto pagine importanti della storia del Milan ed è chiaro che quando il suo nome viene accostato al Milan diventa una suggestione irresistibile ma al momento rimane tale, ...

Paganini : “Ibrahimovic prende tempo con Milan e Bologna. Lui vuole solo una squadra…” : Paganini: “Ibrahimovic prende tempo con Bologna e Milan. Lui vuole solo il Napoli” Il giornalista e conduttore RAI, Paolo Paganini, attraverso twitter ha fatto il punto su possibili operazioni di mercato che riguardano il Napoli e non solo. Ecco quanto scrive il noto cronista: “Ibrahimovic prende tempo con Milan e Bologna che offrono 6 mesi. Lui vuole 1 anno e mezzo di contratto e aspetta il Napoli. Inter vuole subito ...

Raiola – Milan - le trattative sul tavolo : Ibra - Suso - Romagnoli e il caso Donnarumma : Raiola e la dirigenza del Milan si sono incontrati mercoledì pomeriggio, moltissimi i tavoli aperti e le trattative in corso, da Ibrahimovic a Suso, Romagnoli e l’ormai caso Donnarumma. Da giorni ormai si parla di un possibile arrivo di Ibrahimovic a Milano, con i tanti pro e contro che potrebbe comportare questo incredibile innesto. Potrebbe esserci l’eclissi totale di un Piatek mai entrato in forma, soprattutto mentale. Il che ...

Milan - Pioli in conferenza : “Rispettiamo il Napoli - ma non siamo da meno. Faremo una partita seria daremo il 200%! Conti e Bonaventura disponibili - sul modulo e Ibrahimovic…” : La conferenza stampa di Stefano Pioli L’allenatore del Milan, Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Napoli. Ecco quanto ha detto: – “Voci di mercato? interessano più a voi, siamo concentrati solo sulla partita di domani. I tifosi non ci hanno mai fatto mancare il sostegno, anche domani sarà così e quindi daremo il 200%”. Si riparte dalla gara contro la Juventus? “Per ...

Milan - Pioli in conferenza : importanti indicazioni su Piatek - Kessié e Ibrahimovic : Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli a San Siro: “Si riparte dalla prestazione fatta con la Juve, è stata all’altezza di una delle squadra migliori d’Europa, significa che certi valori li abbiamo e possiamo metterli sul campo. Non so se sia più facile giocare contro una squadra forte, il Napoli è attrezzato per la Champions e per cercare di vincere ...

“Giroud e Ibra a Milano” - ma in Inghilterra li danno al Crystal Palace e al Tottenham : Il calciomercato è una questione di punti di vista geolocalizzati: ognuno ha le voci che lo riguardano, mentre altrove si dice l’esatto contrario. In questo momento, ad esempio, i media italiani sono convinti che Giroud e Ibrahimovic a gennaio finiranno entrambi a Milano, uno all’Inter e uno al Milan. Peccato che gli stessi due attaccanti sui media inglesi siano invece destinati rispettivamente al Crystal Palace e al Tottenham. “Su ...

Zlatan Ibrahimovic - "contatti mai interrotti". Il Milan incontra Raiola ma viene gelato : chi può prenderlo : Il nome accende l'entusiasmo dei tifosi, ma non solo: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A sarebbe un toccasana per il prestigio del nostro campionato. Al momento, il fuoriclasse svedese si trova in vacanza con la famiglia e starebbe valutando la destinazione più gradita. In pole, come si rac

Mercato Milan - Boban e Maldini studiano il ‘piano B’ se Ibra dirà di no : tre le alternative allo svedese : La Gazzetta dello Sport in edicola stamane (venerdì 22 novembre) fa il punto della situazione sul Mercato del Milan in vista della sessione di trattative di gennaio. La Rosea conferma che la dirigenza rossonera si sta muovendo per portare Ibrahimovic in rossonero, ma al contempo ha parlato di alternative nel caso in cui l’attaccante svedese deciderà di intraprendere un’altra strada. Milan, se Ibra dirà di no già pronte le ...

Ibrahimovic-Tottenham - Mourinho tenta lo sgarbo al Milan : Secondo Sky Sport UK, il neo allenatore del Tottenham, José Mourinho, starebbe cercando di convincere Zlatan Ibrahimovic ad accettare la corte del club londinese. Dopo la decisione di non restare nella Mls americana, il colosso di Malmoe sta valutando tutte le offerte sul tavolo. Tra queste, quella più allettante – finora – è stata proprio quella del Milan, con Boban e Maldini che hanno deciso di puntare con forza su di lui per rendere ...

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : 17-16 - primi dieci minuti equilIbrati al Forum : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-19 BROOKS DA TRE! Un’autentica sentenza quest’anno! 19-19 Scocca la tripla Peters, parità 19-16 2/2 White White fa saltare Sanli, se lo fa cadere addosso sull’azione di tiro e guadagna due liberi Inizia il secondo quarto Highlight dal primo quarto .@tibor_pleiss going UP!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MPR2D3nbqF — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 21, ...