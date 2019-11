I figli dei padri aggressivi | ecco come spezzare la catena di violenza

Dipendente dal gioco - albanese aggredisce figlio con una roncola per avere dei soldi : Da tempo l'uomo, sempre più invischiato nel vizio della ludopatia, aveva instaurato un regime di terrore tra le mura domestiche: 7 i giorni di prognosi per il ragazzo aggredito Federico Garau ? Luoghi: Lecce

Fisco - bonus sulle lezioni private dei figli se l’Isee non supera 50mila euro : Spunta l’ipotesi di una detrazione del 19% per le spese sostenute dalle famiglie per le ripetizioni scolastiche dei figli minori di età. Oltre al vincolo dell’Isee fino a 50mila euro bisognerà fare attenzione che le ripetizioni avvengano presso docenti titolari di cattedra. A prevederlo è un correttivo al Dl fiscale della relatrice Carla Ruocco che sarà presentato lunedì 25 novembre alla Camera

Le mamme nell’alimentazione dei figli promuovono i surgelati : Pratici e pronti all'uso, i surgelati sono un alleato in cucina che consente di avere a disposizione tutto l'anno alimenti tipicamente stagionali. Anche le mamme italiane, sempre attente e consapevoli in fatto di alimentazione dei propri figli, li scelgono per garantire loro una dieta varia e bilanciata, come emerso da una ricerca realizzata da Doxa per l'Istituto italiano alimenti surgelati su 400 mamme con figli tra i 3 e i 14. Vittorio ...

Elisa Maino : "I genitori dovrebbero educare i figli all'uso dei social" - : Andrea Conti Una delle influencer più amate e famose d'Italia a soli 16 anni ha le idee chiare sul suo futuro: seguire le orme di Alessandro Cattelan. Elisa Maino è divisa tra YouTube, TikTok, Instagram, la scrittura dei libri, gli studi e RDS Next, abbiamo incontrato Elisa per la “Influencer e Web Star” Elisa Maino – nata a Rovereto il 17 gennaio 2003 - è una delle regine dei social italiani: su TikTok ha oltre 4 milioni di ...

Morte figlia Cruciani - la commovente lettera dei tifosi della Casertana : “le stelle più belle sono in cielo” : Con una commovente lettera, i tifosi della Casertana hanno voluto manifestare la propria vicinanza all’ex centrocampista rossoblu Michel Cruciani, oggi alla Lucchese, per la perdita della figlia Victoria; a favore della piccola, stroncata a cinque anni da gravi problemi di salute dopo essere nata prematura, i fan della Casertana avevano anche promosso una raccolta fondi. Cruciani ha militato nel team casertano tra il 2013 al 2015, ed ...

Le partite liceali dei figli di LeBron James e Dwyane Wade verranno trasmesse in tv : e le franchigie NBA si lamentano : Ben 15 partite di Bronny e Zaire, figli di LeBron James e Dwyane Wade, verranno trasmesse in tv da ESPN: la squadra liceale dei due ragazzi avrà più visibilità di alcune franchigie NBA Bronny James e Zaire Wade hanno tutti gli occhi del mondo NBA addosso. Con i due cognomi che portano non potrebbe essere altrimenti. I figli di LeBron James e Dwyane Wade giocano per la High School Sierra Canyon, squadra liceale divenuta ‘improvvisamente’ ...

VITTORIO SGARBI/ 'Non ho mai voluto una famiglia nè dei figli' - Non è la d'Urso - : VITTORIO SGARBI torna ospite a Live - Non è la d'Urso su Canale 5 per il momento 'uno contro tutti'. Chi si nasconderà tra gli sferati?

Una Vita - spoiler spagnoli : Genoveva vuole dei figli da Felipe - Santiago ferito gravemente : Le avventure dello sceneggiato iberico Una Vita sono sempre più travolgenti e movimentate. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana svelano che Genoveva Salmeron dopo aver messo Ursula Dicenta con le spalle al muro, farà un grande passo. La vedova di Alfredo Bryce dirà a Felipe Alvarez Hermoso di volersi creare una famiglia con lui, iniziando a mettere al mondo dei figli. Marcia invece prenderà un ...

Animali come figli : il giudice deciderà a chi assegnarli in caso di divorzio dei padroni : Gli Animali sono «esseri senzienti» e per loro arriva una legislazione apposita che li distingue dagli oggetti, e in caso di divorzio sarà il giudice a decidere a quale dei coniugi...

Gioca in piscina con la figlia ma lei non lo vede riemergere : 29enne muore nonostante l’arrivo dei soccorsi : Le stava insegnando a nuotare in una piscina pubblica di Perth, Australia, quando il 29enne Jonathan Massandy “non è più tornato”. Queste le uniche parole che la figlia, una bambina di 6 anni ancora sotto choc, ha detto alla madre, Sarah Prijt, 26 anni. E’ stata proprio la piccola Bobbie a chiamare i soccorsi dicendo ai bagnini della piscina di non vedere più il padre: all’arrivo del personale medico, l’uomo è stato ...

Al Bano : "Dei miei figli penso tutto il bene possibile" (video) : Al Bano è uno degli ospiti più applauditi dell'ultima puntata del 'Maurizio Costanzo Show', in onda, nella notte tra il 13 e 14 novembre 2019 su Canale 5. Il cantante di Cellino San Marco, per la prima volta, è intervenuto assieme ai figli Cristel e Yari, nati dal matrimonio con Romina Power:prosegui la letturaAl Bano: "Dei miei figli penso tutto il bene possibile" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 novembre 2019 01:13.

Kate Middleton - il principe William è stanco a causa dei 3 figli. «Ecco cosa ha deciso di fare...» : Kate Middleton, il principe William è stanco a causa dei 3 figli. «Ecco cosa ha deciso di fare...». Come ogni papà, anche il duca di Cambridge ha confessato di avere i...