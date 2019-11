I decreti sicurezza non cambieranno mai | parola di Lamorgese e Mattarella

Luciana Lamorgese sui decreti sicurezza di Salvini : "Pronta la bozza per modificarli" : La priorità del Pd e di Luciana Lamorgese? Smontare i decreti sicurezza di Matteo Salvini, nonostante l'ampio consenso che godono tra l'opinione pubblica (e nonostante, soprattutto, gli effetti sortiti nella battagli all'immigrazione clandestina). L'ultima conferma arriva dalla Lamorgese in persona,

decreti sicurezza - si cambia : via le mega-multe alle Ong - torna la protezione umanitaria : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, annuncia l'arrivo delle modifiche ai due Decreti sicurezza voluti dal suo predecessore, Matteo Salvini. Il governo dovrebbe accogliere le osservazioni mosse dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, soprattutto sulle Ong, sulla protezione umanitaria per i migranti e sull'ordine pubblico.Continua a leggere

Verso la modifica ai decreti Sicurezza. Lamorgese annuncia - schema pronto : È uno dei temi divisivi del Governo M5S-Pd. Per il momento è stato accantonato dando priorità alla Manovra ed alle altre urgenze. Ma entro la fine dell’anno un nuovo decreto cambierà i dl sicurezza voluti dall’ex ministro Matteo Salvini e diventati legge. “E’ già pronto - ha annunciato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese - uno schema di provvedimento, ne devo parlare in ...

Lamorgese : il governo sta riflettendo sui decreti sicurezza. Lega : “Pronti alle barricate - in Aula e nelle piazze” : La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha annunciato di avere già pronto lo "schema di provvedimento" per modificare i decreti sicurezza adottati dal precedente governo su impulso dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Il governo sta sviluppando una riflessione per valutare la portata delle norme dei decreti sicurezza uno e due, anche alla luce delle osservazioni del presidente della Repubblica espresse in occasione ...

Il Pd ci prova - svolta a sinistra di Zingaretti : “Ius soli subito e via i decreti sicurezza” : Il segretario cerca di dettare un’agenda. Gori tra le poche voci critiche: non possiamo essere solo il partito di pensionati e dipendenti pubblici

Rissa nel governo - Zingaretti stop ai decreti sicurezza e avanti con ius soli - Di Maio “Con mezza Italia sott’acqua - la crisi dell’Ilva - il Pd pensa allo ius soli - sono sconcertato” : Più giorni passano e i rapporti tra il Pd e il M5S diventano effervescenti. Le parole ad effetto pronunciata da Zingaretti sul palco di Bologna all’iniziativa “Tutta un’altra storia” non sono per nulla piaciute al M5S. In particolare al capo politico del M5S non è piaciuto che con la situazione critica nella quale si trova l’Italia per le inondazioni che stanno colpendo da nord a sud e con la crisi dell’Ilva che potrebbe costare il ...

Ius soli e decreti sicurezza : cosa c’è dietro la sfida di Zingaretti a Salvini : La svolta arriva quasi a sorpresa dal palco di Bologna: Nicola Zingaretti sceglie di inviare un segnale forte al suo popolo e di sfidare il leader leghista proprio sul terreno più scivoloso, quello dell'integrazione e dell'accoglienza. Una decisione importante, nel pieno della discussione sulla collocazione del Partito Democratico.Continua a leggere

Migranti : Salvini - ‘battaglia contro ius soli e modifiche decreti sicurezza’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – ‘Siamo pronti a dare battaglia, dentro e fuori il Parlamento, per fermare lo Ius soli ed evitare che si cambino i decreti Sicurezza. #governoclandestino”. Così il segretario della Lega, Matteo SalviniL'articolo Migranti: Salvini, ‘battaglia contro ius soli e modifiche decreti sicurezza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Come il governo vuole modificare i decreti sicurezza sui migranti : (foto: Lapresse) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha dichiarato, a margine di una lectio magistralis all’università Luiss, che entro l’inizio del 2020 le modifiche ai decreti Salvini, i cosiddetti dl sicurezza, arriveranno in Consiglio dei ministri. Tre mesi al massimo, ha confermato la ministra davanti al comitato Schengen, specificando che i tecnici del Viminale sono già a lavoro in base alle indicazioni fornite dal presidente ...

Luciana Lamorgese cancella Salvini : "Nel 2020 cambiamo i decreti sicurezza - accoglieremo altri 300 migranti" : Il Viminale cancella ufficialmente Matteo Salvini. La ministra degli Interni Luciana Lamorgese dà il via al superamento dei decreti sicurezza varati dal leader della Lega, suo predecessore: "Ci sono state segnalazioni da parte della Presidenza della Repubblica, io ritengo che bisogna procedere in qu

decreti sicurezza - Pd attacca : "O ritiro o modifica" : Il PD comincia ad alzare la voce contro i Decreti sicurezza, perché è impensabile che dopo oltre due mesi di governo giallorosso il lascito di Matteo Salvini sia ancora lì. Ma il MoVimento 5 Stelle non sembra intenzionato a cedere e allora ancora una volta dovrà mediare Giuseppe Conte.Nei giorni scorsi Matteo Orfini, dalle pagine del Manifesto, aveva invitato il segretario del PD Nicola Zingaretti a pretendere di eliminare i Decreti di ...

Il Partito democratico chiederà la modifica dei decreti sicurezza - “dopo mesi di bugie e attacchi” : "Dopo mesi di chiacchiere e bugie sono state rimesse al centro le politiche per la sicurezza. Ci sono le risorse per il riordino delle carriere, 48 milioni annui per gli straordinari delle forze di polizia, risorse per il rinnovo del contratto. Tutte richieste degli operatori della sicurezza che non venivano neanche ricevuti da Salvini, perché preferiva girare l'Italia per la sua propaganda": così Nicola Zingaretti annuncia che il governo si ...