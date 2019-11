I Coldplay e gli altri | finalmente la musica ha iniziato a pensare all’ambiente

Fonte : wired

(Di lunedì 25 novembre 2019) (foto: Getty Images) “Non andremo in tournée con questo album. Abbiamo deciso di prenderci un po’ di tempo, un anno o due, per capire come il nostro tour, oltre a diventare sostenibile, possa portare benefici concreti”, ha detto Chris Martin, il leader dei, in un’intervista alla Bbc. E così l’ottavo album della band, Everyday Life, uscito venerdì scorso, non verrà suonato in giro per il mondo, almeno finché non si troverà un modo per ridurre l’impatto ambientale dei concerti. “Vorremmo che il nostro prossimo tour fosse a emissioni nette zero”, ha spiegato Martin. “La maggiore difficoltà sono i voli aerei. Il nostro sogno è fare concerti senza plastica monouso e alimentati in gran parte con energia solare”. Non sarà facile. Un tour mondiale significa mettere in conto non solo la CO2 emessa dai viaggi aerei della band e dal suo entourage, ma anche l’impatto prodotto per ...

