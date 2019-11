I Cento migliori ristoranti di Milano 2020

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) 1. Lume - I TOP2. Enrico Bartolini – Mudec - I TOP3. Seta - I TOP4. Carlo Cracco - I TOP5. Contraste - I TOPOsteria della StazioneTrattoria bolognese da MauroFratelli Torcinelli4. Bomba Niko RomitoBabek – The Kebab (R)evolution Tripadvisor, ora anche le recensioni di Facebook, ma ci sono certe guide che resistono a Internet: Idi(EDT) è una di queste. L’edizioneè in libreria dal 28 novembre e la aspettiamo come ogni anno perché restituisce un’immagine sempre fedele ed è una guida per tutti, con 50 indirizzi Top per le grandi occasioni e altrettanti Pop per chi mangia fuori ogni giorno e vuole mangiar bene:per ogni gusto, da sfogliare in base all’occasione, alla voglia (e al portafogli) del momento. COSA CAMBIA Quest’anno ci sono 24 novità che sono certezze:aperti e che tali resteranno. Perché se è vero cheè la ...

