Ho lavorato con Vasco Rossi al suo film | eppure da piccolo sognavo di fare il settenano

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 25 novembre 2019) Dadiil sette nano.Mia madre non manca mai di raccontarlo a uno dei miei quattro figli, un po' come in un mantra, ogni volta che ne capita l'occasione. Dice che dadicevo che da grande avrei voluto essere uno dei sette nani, immagino influenzato beneficamente dalla visione deldella Disney. Anche se a volte optavo per qualcuno di quei lavori che in genere i bambini vedono con maggiore favore, tipo l'astronauta.Quella del sette nano, ovviamente, fa più effetto, quindi non manca mai quando si deve parlare di cose buffe che mi riguardano.Del resto ho il sospetto che ancora oggi mia madre non abbia esattamente capito che lavoro faccio, quindi magari mentre dice che volevoil sette nano prova un refolo di nostalgia per un passato in cui avevo le idee ai suoi occhi più chiare.Volevoil sette nano. E non volevoun sacco di cose.Non ho mai ...

bambinogesu : Oltre 1000 #trapianti di #organi in 33 anni, con una percentuale di sopravvivenza in crescita. Grazie alle famigli… - GabrieleBecatti : Per la banca del Gruppo Unipol inizia una nuova era. In 19 anni abbiamo lavorato a stretto contatto con i colleghi… - olindasilvagni : @forummediaset @rete4 Il padre è un gran maschilista!!! Ha iniziato dicendo che non capisce il comportamento della… -