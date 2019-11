Hiv | Epatite C | antibiotico-resistenza e fake news | specialisti a Palermo per il XVIII

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Sicilia eal centro dei grandi temi di infettivologia, con una ricaduta che è medico scientifica e sociale. HIV – Nel 2018, sono state riportate, entro il 31 maggio 2019, 2.847 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 4,7 nuovi casi per 100.000 residenti. Lo affermano i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, che confermano anche l’aumento di diagnosi tardive. La maggioranza di queste è attribuibile a rapporti sessuali non protetti, che costituiscono l’80,2% di tutte le segnalazioni. Per l’esattezza eterosessuali nel 41,2% dei casi, maschi che fanno sesso con maschi nel 39,0%. L’età mediana era di 39 anni per i maschi e di 38 anni per le femmine. L’incidenza più alta è stata osservata tra le persone di 25-29 anni (11,8 nuovi casi ogni 100.000 residenti di età 25-29 anni) e 30-39 (10,9 nuovi casi ogni 100.000 residenti di età 30-39 anni). Tra le ...

