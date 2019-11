Heather Parisi | l’urlo contro la violenza | “Il mio aguzzino?” | la sua decisione

Heather Parisi dopo aver raccontato la violenza che ha subito : "Il nome del mio aguzzino? Forse lo farò" : Il lungo post della showgirl americana in occasione della giornata dedicata alla violenza sulle donne.

Heather Parisi : Forse un domani farò il nome del mio aguzzino : Lo scorso 18 novembre, Heather Parisi raccontava nel salotto di Live! Non è la d’Urso di aver subito violenze da uno dei suoi ex compagni e, a distanza di una settimana, in occasione della giornata dedicata alle donne vittime di abusi, la ballerina torna a parlare sul suo profilo Instagram. Spiegando di aver ricevuto numerosissime e-mail e messaggi di solidarietà da parte di alcune donne e altrettante richieste di aiuto da chi ha vissuto – o sta ...

La figlia di Heather Parisi : Mio padre è estraneo alle violenze su mia madre : Hanno destato parecchio clamore le dichiarazioni di Heather Parisi a Live – Non è la d'Urso della settimana scorsa. In questi giorni sono stati tantissimi a chiedersi chi fosse l'uomo che per sette anni le ha usato violenza fisica e psicologica. La showgirl ha dichiarato di non volerne rivelare il nome ma in queste ore è stata la figlia Jacqueline a parlare, tramite una lettera inviata al settimanale Donna Moderna. Il racconto di Heather Parisi ...

Heather Parisi - polemica per la borsa sfoggiata al ‘Live’ : il prezzo è da capogiro : Heather Parisi è stata ospite del programma ‘Live – Non è la D’Urso’ e la sua apparizione in televisione ha causato non poche polemiche. La ballerina è stata ospite del salotto di Barbara D’Urso insieme ai figli e al marito Umberto Maria Anzolin, per parlare della loro famiglia e del fatto di essere diventata mamma dopo i cinquanta anni. Nel corso della puntata del Live, Heather ha parlato per la prima volta di alcuni episodi di violenza che ha ...

Jacqueline - figlia di Heather Parisi : "Perseguitata dalla fama di mia madre" : Continua a far parlare la reazione di Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, all'ospitata della madre da Barbara d'Urso lunedì sera. La ragazza aveva scritto su Instagram, taggando la conduttrice: "Perchè non le chiedete dove sono le altre due figlie?".Jacqueline nelle ultime ore ha ricevuto un messaggio su Instagram che l'ha spinta a condividerlo per la sua aggressività: "Io penso che a te di tua madre interessi ben poco ...

Chi è Giovanni Di Giacomo - l’ex compagno di Heather Parisi : Giovanni Di Giacomo, chirurgo ortopedico, è l’ex compagno di Heather Parisi, nonché padre della sua seconda figlia, la 19enne Jacqueline Luna. La ballerina e conduttrice statunitense è madre anche di Rebecca Jewel, 25 anni e nata dal matrimonio con Giorgio Manenti, e dei gemelli Dylan Maria ed Elizabeth, venuti al mondo 10 anni fa e frutto della storia d’amore con Umbero Maria Anzolin. Di Giacomo, originario di Piacenza e nato nel ...

Heather Parisi - la figlia Jacqueline si sfoga sui social : “Ecco perché vivo in America... Mio padre è un eroe" : La figlia dell'ex ballerina fa delle forti dichiarazioni su Instagram e dedica delle parole ai suoi genitori.