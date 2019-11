Heather Parisi | Forse un domani farò il nome del mio aguzzino

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Lo scorso 18 novembre,raccontava nel salotto di Live! Non è la d’Urso di aver subito violenze da uno dei suoi ex compagni e, a distanza di una settimana, in occasione della giornata dedicata alle donne vittime di abusi, la ballerina torna a parlare sul suo profilo Instagram. Spiegando di aver ricevuto numerosissime e-mail e messaggi di solidarietà da parte di alcune donne e altrettante richieste di aiuto da chi ha vissuto – o sta vivendo – i suoi stessi drammi, laha deciso di condividere con chi la segue un’esperienza “che ha lasciato solchi profondi nella mia vita”. “Mi era stato chiesto di parlare della maternità a 50 anni e di sovranismo. Ho detto di no al sovranismo – ha esordito la ballerina, riferendosi agli argomenti trattati durante la trasmissione serale di Barbara d’Urso - .Volevo parlare di altro. Non come fanno ahimè molti volti noti a fine carriera ...

heather_parisi : Per tutti coloro che hanno ancora dubbi da che parte sta la gente di #hongkong ieri abbiamo votato e il risultato è… - heather_parisi : Oggi a #HongKongPride anche le maschere proibite dal governo si sono tinte di 'Proud Purple' perché ogni colore è s… - heather_parisi : Per alcuni il silenzio è un vuoto da riempire ad ogni costo. Per me il silenzio è come un incantesimo. Ma, come tu… -