Half-Life Alyx sarà disponibile solo in VR | arriva la frecciata di Randy Pitchford

Half-Life : Alyx - grazie al suo annuncio le vendite su Steam del visore Valve Index sono aumentate : Il 2020 cercherà di essere un grande anno per la realtà virtuale con molti visori disponibili, giochi e app in programma per essere pubblicate. Uno dei giochi tanto attesi sarà Half-Life: Alyx, che appunto utilizzerà il VR: i fan che vogliono giocare questo nuovo capitolo dovranno quindi munirsi di visore. E la grande sorpresa è che Valve Index, sebbene sia un visore dal prezzo non proprio abbordabile, ha registrato un aumento delle vendite dopo ...

Nel team di Half-Life : Alyx sono presenti alcuni sviluppatori di Firewatch : Subito dopo la pubblicazione del trailer di presentazione di Half-Life: Alyx, il famoso giornalista Geoff Keighley ha lanciato un nuovo video dedicato alla serie Final Hours, ovviamente incentrato sul nuovo progetto di Valve.Nel video lo vediamo discutere con alcuni degli sviluppatori su vari argomenti, dalle origini del gioco a varie curiosità legate allo sviluppo, tra cui il fatto che all'interno del team sono presenti alcuni elementi ...

Half-Life Alyx : nel 2016 Valve era terrorizzata da Half-Life 3 : Come ben saprete Valve ha annunciato qualche giorno fa Half-Life: Alyx, nuovo capitolo della serie pensato per il VR. Geoff Keighley (The Game Awards) si è seduto al tavolo con gli sviluppatori Robin Walker, Dario Casali e David Speyrer, per fare quattro chiacchiere sulle origini del progetto."Quando abbiamo iniziato il progetto nel 2016, Half-Life 3 era per noi qualcosa di terrorizzante e penso che puntare sul VR ci abbia dato la convinzione di ...

Half-Life : Alyx sembrerebbe molto più di un semplice prequel : Half-Life: Alyx è il titolo VR dedicato alla saga di Half Life, annunciato ben 12 anni dopo il lancio dell'ultima produzione legata all'iconica serie.È già stato confermato il fatto che Half-Life: Alyx sarà un prequel, per cui la fine della saga dovrà ancora attendere. In Half-Life: Alyx il giocatore potrà controllare il proprio personaggio conducendolo attraverso una serie di eventi che lo porteranno fin all'inizio di Half-Life 2, anche se come ...

Half-Life : Alyx possiede dei requisiti minimi di sistema abbastanza elevati : Valve ha annunciato nella serata di ieri il suo nuovo gioco dell'iconico franchise, Half-Life: Alyx, la cui particolarità rispetto agli altri della serie è la necessità di utilizzare un dispositivo per la realtà virtuale. Tuttavia questo non sembra l'unico ostacolo che può impedire ai fan di giocare il titolo, perché le specifiche tecniche riportate sembrano alquanto elevate.Come indicato su Steam, i requisiti minimi del gioco sono:Come ...

Half-Life 3? A Valve piacerebbe sviluppare altri titoli della serie dopo Half-Life : Alyx : Circa un anno e mezzo fa Gabe Newell aveva promesso che Valve sarebbe tornata a pubblicare giochi e sembra proprio che questa promessa potrebbe legarsi a doppio filo al nome di Half-Life. dopo 13 anni dall'uscita di Half-Life 2: Episode 2, la serie tornerà con Half-Life: Alyx e a quanto pare non si tratta di certo di un ritorno isolato. Ci troviamo di fronte a una dichiarazione che non passa inosservata perché potrebbe in qualche modo dare vita ...

Half-Life : Alyx si mostra in nuove incredibili immagini che lasciano a bocca aperta : "Valve is back!", sembra urlare a tutti il primissimo trailer di Half-Life: Alyx pubblicato nella giornata di ieri ed effettivamente il filmato che mostra soprattutto scene di gameplay (per quanto montate ovviamente ad hoc) dimostra l'incredibile potenza dell'iconico ritorno di Half-Life e di Valve, quella Valve che sviluppa videogiochi, che sviluppa capolavori.Ovviamente è presto per dirlo ma se la compagnia si è scomodata con un nuovissimo ...

La storia di Half-Life : Alyx si colloca tra Half-Life e Half-Life 2 : Come abbiamo potuto capire in questi giorni, Half-Life: Alyx non è un Half-Life 3, ma per Valve si tratta di un nuovo titolo a sé stante del franchise. La società ha dichiarato che il suo sviluppo è partito completamente da zero introducendo la realtà virtuale, ma, come l'iconica serie, anche questo titolo avrà azione, combattimento, rompicapo e una trama intricata che ricollega i vecchi personaggi presenti nei vari capitoli.A proposito della ...

Half-Life : Alyx non in VR? per Valve è "difficile immaginarlo" : Half-Life: Alyx è stato annunciato in anteprima mondiale da Valve la scorsa serata attraverso un primo trailer. Il gioco sarà disponibile per i dispositivi VR, ma parte dei fan hanno cominciato a chiedere (e sperare) di poter giocarlo con mouse e tastiera. Ma sarà veramente possibile?"La realtà virtuale è essenziale per Half-Life: Alyx" ha dichiarato l'animatrice Christine Phelan durante un'intervista. "Abbiamo iniziato ad utilizzare diversi ...

Valve annuncia Half-Life Alyx : Il nuovo spinoff della serie in realtà virtuale : Anche se molti attendono con ansia Half-Life 3, Valve ha finalmente rotto la maledizione del terzo capitolo che da sempre affligge la software house, basti pensare a Left4Dead 3, Portal 3 e lo stesso Half-Life 3 che non sono mai stati sviluppati, annunciando un nuovo spinoff della saga ma in realtà virtuale. A quanto pare Valve ha deciso di iniziare a sviluppare nuovamente videogiochi ma in realtà virtuale, riportando alla luce ...

Il primo trailer di Half-Life Alyx in VR riporta in vita il mito di Valve : Dopo la conferma, arriva come promesso l'annuncio di Half-Life Alyx. Un annuncio avvenuto pochi istanti fa con il trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo, condiviso dagli sviluppatori di casa Valve. E che, neanche a dirlo, riporta sotto i riflettori una saga non solo amatissima, ma anche una di quelle che, senza paura di esagerare, ha scritto una parte della ormai lunga storia del medium videoludico. Certo, non ci troviamo ...

Half-Life : Alyx si mostra nel nuovo trailer di lancio : Coma annunciato nel Tweet pubblicato questo pomeriggio, Valve ha mostrato il trailer dedicato ad Half-Life: Alyx, nuovo titolo VR dedicato alla leggendaria saga di Half-Life. Stando a quanto riportato nel video, il gioco sarà disponibile a marzo 2020."Ambientato tra gli eventi di Half-Life ed Half-Life 2, Half-Life: Alyx è un nuovo titolo pensato interamente per la VR" - recita la descrizione del gioco sotto al video.Il trailer è stato ...

Half-Life : Alyx - ecco quando e dove verrà mostrata l'anteprima del gioco di Valve : Valve ha in procinto di svelare oggi in diretta il suo nuovo gioco, Half-Life: Alyx, che viene definito come "gioco di punta VR". Ma quando e dove si svolgerà la diretta?Il 18 novembre, con un singolo tweet, Valve ha dato la notizia con anticipazione ed eccitazione, annunciando finalmente un nuovo gioco di Half-Life. Oggi, a partire dalle 20, orario italiano, potremo assistere al reveal del gioco. Tuttavia c'è del mistero per quanto riguarda la ...