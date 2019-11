Ha sfidato la tempesta per andare al lavoro | chi era Rosanna | l' infermiera

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Amava talmente tanto il suoda sfidare laper raggiungerlo.Parodi, l’di 52 anni travolta dal fiume Bormida esondato a Sezzadio, accudiva gli anziani in una casa di riposo: era diretta proprio da loro quando ha deciso di esporsi alle intemperie. “La vittima voleva raggiungere il posto die, confidando nella conoscenza del luogo, avrebbe omesso di rispettare la segnaletica”, ha affermato il procuratore Enrico Cieri.A Sezzadio infatti il divieto di accesso alla strada era segnalato e la via transennata, ma questo non è bastato ad impedire alla Parodi di sfidare la sorte e tentare di raggiungere i suoi amati anziani, a piedi. Era ancora buio quando la donna, spaventata dalla pioggia, è scesa dall’auto e si è incamminata verso la casa di riposo Fondazione e Soggiorno Santa Giustina, dove lavorava da ...

