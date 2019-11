Guida autonoma | il primo viaggio italiano in città del bus senza conducente

Le mappe hd fatte apposta per le auto a Guida autonoma : Amsterdam – La cartografia nasce per aiutare chi la consulta a orientarsi. A percorrere un tragitto sconosciuto. A raggiungere una meta nel minor tempo possibile. O più semplicemente soddisfa una curiosità. Centinaia di anni, in cui la cartografia ha compiuto passi da gigante per diventare sempre più precisa e dettagliata. La stessa funzione che continuano ad avere le mappe consultate quotidianamente sul nostro iPhone o smartphone ...

Uber - Guida autonoma sotto accusa : responsabilità umana e del software per l'incidente mortale : Durante i test la Volvo XC90 investì e uccise un pedone in Arizona. Diffusi i risultati delle indagini: falle nella tecnologia e responsabilità umana le cause

TomTom - La ricerca per la Guida autonoma passa dallAtlas Lab : La TomTom, in collaborazione con lUniversità di Amsterdam, ha annunciato la realizzazione di un laboratorio di ricerca per lo sviluppo di mappe avanzate in grado di supportare i veicoli a guida automatizzata.L'obiettivo della ricerca. LAtlas Lab, questo il nome della struttura, fa parte dellIcai (Centro di Innovazione nazionale per lIntelligenza Artificiale) e il progetto che lo riguarda avrà una durata di cinque anni. Gli studi, come ...

La sedia a rotelle a Guida autonoma che si controlla con la voce : Si chiama A.L.B.A. ed è una sedia a rotelle a guida autonoma, capace di schivare gli ostacoli, e che l'utente può controllare direttamente con la propria voce, come se fosse un assistente personale del nostro smartphone. E in effetti, tra i partner che l'hanno sviluppata, c'è proprio Amazon Alexa, la più popolare tra le intelligenze artificiali che hanno fatto il loro ingresso nelle nostre case. L'idea, però, è italianissima: l'intuizione è ...

L’auto a Guida autonoma che investì e uccise una donna nel 2018 aveva dei problemi di software : L’auto a guida autonoma di Uber che nel marzo 2018 investì e uccise una donna in Arizona, negli Stati Uniti, aveva dei problemi al software che non gli permisero di vedere in anticipo la donna che stava attraversando la strada.

Kia - Futuron : elettrica e a Guida autonoma : La Kia ha svelato la Futuron Concept al China International Import Expo di Shanghai. Il prototipo esplora il tema della Suv-coupé sportiva due porte con elementi stilistici inediti per il marchio ed è spinto da motori elettrici. La Casa non ha fornito dettagli sul powertrain, limitandosi a confermare la presenza di un motore per ogni ruota e, di conseguenza, quella della trazione integrale e-AWD. Addio Tiger Nose, benvenuta Tiger ...

Mit-Toyota - La Guida autonoma "legge" le ombre : Un team di ricercatori del Mit ha sviluppato un sistema capace di monitorare i movimenti e gli oggetti nascosti dagli angoli ciechi: la tecnologia, che opera leggendo le ombre, potrebbe rappresentare un ulteriore supporto per i veicoli a guida autonoma.Come funziona. Il sistema sfrutta delle telecamere ottiche per monitorare le variazioni di forza e di intensità della luce, sfruttando anche delle tecniche di visione computerizzata: in questo ...

Guida autonoma - L'ex Apple Steve Wozniak : "Sul livello 5 mi sono arreso" : Un recente intervento pubblico di Steve Wozniak, co-fondatore della Apple, ha riacceso la discussione sulle auto a Guida autonoma: "Su questa idea di livello 5 (il massimo grado della scala Sae, quello che implica la piena automazione del veicolo, ndr) ho fatto un passo indietro. Mi sono davvero arreso. Non so nemmeno se accadrà nel corso della mia vita". Per lex socio di Steve Jobs, che ha parlato in una conferenza a Las Vegas, la ...

Un algoritmo europeo renderà più sicure le auto a Guida autonoma : La Commissione Europea guarda avanti, al futuro in cui le auto a guida autonoma affolleranno le strade. In quel momento dovranno già essere stati implementati tutti gli accorgimenti necessari affinché questi mezzi (si parla di circa 44 milioni di auto a guida autonoma) non creino alcun pericolo per sé stessi e per gli altri. Da qui è nato, nel 2016, il progetto SURE coordinato dai Paesi Bassi e conclusosi un anno fa. SURE ha trovato una ...

Il vero futuro della mobilità? Le auto a Guida autonoma : Il vero futuro della mobilità? Le auto a guida autonoma, secondo il 33% dei calabresi, come rivela l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni1, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’automobile Club d’Italia. Oltre a questi, secondo gli abitanti della regione a popolare le strade delle città italiane saranno sempre più auto connesse (32%) cioè in grado di collegarsi a sistemi di monitoraggio dello stile di guida o app per controllo ...

Guida autonoma - Huawei svilupperà radar per le auto : Il colosso della telefonia Huawei si prepara a entrare nel mercato dellautomotive sviluppando radar per le auto connesse e a Guida autonoma. Lo ha dichiarato Xu Zhijun, vicepresidente della compagnia cinese, intervenendo oggi in una conferenza sul tema tenutasi a Pechino.Tempi non ancora definiti. Huawei utilizzerà le sue tecnologie 5G per realizzare sensori radar a onde millimetriche e laser radar destinati ad essere applicati nel settore ...

Ford - Aumentano gli investimenti per la Guida autonoma : La Ford ha intenzione di aumentare gli investimenti nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma. "Abbiamo in programma di spendere di più per i veicoli senza conducente rispetto al nostro impegno originale di quattro miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) fino al 2023", ha scritto sul blog aziendale Jim Farley, presidente della Ford nonché responsabile della strategia, delle tecnologie e dei nuovi business dell'Ovale Blu.Nel ...

Guida autonoma - suscita incertezza e preoccupazione. Ma incuriosisce i giovani : Questa “storia” della Guida autonoma non sembra ancora facile da digerire per tutti. E anche se con i sistemi di assistenza alla Guida si sta provando ad avvicinare le persone alla tecnologia, così da farle familiarizzare sempre di più con i software, l’incertezza nei confronti delle auto senza conducente sembra ancora il sentimento più diffuso. Secondo The Pulse of Autonomous Driving lo studio commissionato da Audi al centro ricerche ...