Google risponde alle critiche sulle mancate performance promesse da Stadia

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 25 novembre 2019) Con il lancio ditutti hanno avuto modo di mettere le mani sul tanto atteso servizio di gaming in streaming di, verificando di fatto se quanto annunciato nella campagna promozionale è di fatto realtà.Ebbene, come possiamo vedere,è stata oggetto di moltenegli ultimi giorni. In particolare viene accusata di non offrire la qualità e la resa grafica tanto decantata in sede di presentazione, e cosa più importante, non viene raggiunto il 4K su cui è stato fatto particolarmente perno in fase di presentazione. O meglio, l'immagine su schermo è in 4K, ma si tratta di un upscale di una sorgente video a risoluzione minore. Sostanzialmente il medesimo trucco utilizzato dalla attuale PS4 Pro per il 4K, e nulla a che vedere con una vera immagine in 4K ottenibile su PC o Xbox One X.Ma sentiamo le dichiarazioni di: Leggi altro...