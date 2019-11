Golden Skate Awards – Il grande ghiaccio all’Allianz Cloud con le stelle del pattinaggio

Fonte : sportfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) Sabato 30 novembre all’ex Palalido la tredicesima edizione del prestigioso gala internazionale diartistico con i grandi campioni del: insieme alleEvgeni Plushenko e Javier Fernandez tanti big mondiali e i migliori fuoriclasse azzurri Atmosfera diattesa per il ritorno a Milano del, il gala internazionale disugiunto alla sua tredicesima edizione che sabato 30 novembreriunirà in uno show magico ed emozionante alcuni dei migliori pattinatori del pianeta. In un tripudio di luci, musica e colori, l’ex Palalido sarà teatro di uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del, uno spettacolo in due atti che coinvolgerà 14 grandi campioni con i migliori pattinatori azzurri che si alterneranno ai massimi interpreti internazionali della disciplina. Tra lepiù attese figurano ...

